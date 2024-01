Due arrivi e tre partenze: mercato nel vivo in casa Cosenza

COSENZA – Porte girevoli in casa Cosenza, ma, in questo periodo dell’anno, è un qualcosa di abbastanza frequente. Il mercato di gennaio scalda l’atmosfera, ma le squadre, intanto, devono pensare ai prossimi impegni di campo perché è arrivato il girone di ritorno.

Avvio decisamente difficile per la squadra di Caserta, che giocherà a Cremona e che al di là delle voci circolate dopo la sconfitta casalinga contro il Como, è ancora al timone di una squadra che, però, nelle ultime dieci giornate ha ottenuto solo 7 punti e necessita di un cambio di marcia immediato.

Per farlo il tecnico di Melito Porto Salvo avrà ora a disposizione altri due uomini. Nelle ultime ore, infatti, sono arrivati due rinforzi: il primo è Michele Camporese, difensore centrale, che ha già giocato a Cosenza nella stagione 21/22 arrivando sempre a gennaio e portando a casa 15 presenze realizzando anche 5 gol. Il secondo è Gianluca Frabotta, esterno sinistro di difesa, proveniente dal Bari, ma noto soprattutto per aver disputato una stagione con la Juventus di Pirlo con 15 presenze in serie A.

Porte girevoli, però, perché in tre sono stati ceduti al Monopoli: si tratta di Alessandro Arioli, buon protagonista delle prime gare di quest’anno, Dario La Vardera e Marin Cubretovic. I primi due in prestito, Cubretovic a titolo definitivo.

Saranno sufficienti questi acquisti per riuscire a permettere al Cosenza di rimettersi in carreggiata? Lo vedremo, ma il mercato non si ferma quì ed in uscita potrebbe esserci Viviani, in entrata un centrocampista con il vizio del gol. Fino all’ultimo minuto, però, nel mercato, lo sappiamo, tutto è possibile.