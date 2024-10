Dramma nel mondo dello sci. Morta a 19 anni la promessa azzurra Matilde Lorenzi

BOLZANO – È morta Matilde Lorenzi, la giovane promessa dello sci azzurro che ieri era caduta durante un allenamento sul ghiacciaio della val Senales, in Alto Adige. A dare la notizia un post del ministero della Difesa. La Difesa e il ministro Guido Crosetto in un post pubblicato sui social “esprimono i sentimenti del più profondo cordoglio e si stringono in un ideale abbraccio ai familiari e ai colleghi del Caporale Matilde Lorenzi, atleta dell’Esercito e promessa dello sci azzurro, tragicamente scomparsa a seguito di un gravissimo incidente occorso durante una sessione di allenamento“.

La giovane si trovava ricoverata in prognosi riservata nel reparto di terapia intensiva all’ospedale San Maurizio di Bolzano Matilde Lorenzi. Promessa dello sci azzurro, nella mattinata di ieri era caduta durante un allenamento sul ghiacciaio della val Senales, in Alto Adige. Stava scendendo lungo la pista Grawand G1 in un tratto abbastanza pianeggiante quando – secondo quanto ricostruito – gli sci si sarebbero divaricati e le lamine hanno perso contatto con il manto nevoso. Matilde Lorenzi è poi caduta sbattendo violentemente il volto sul terreno ghiacciato.

A quel punto uno degli sci si è sganciato e la sciatrice è ruzzolata fuori pista. Sul posto sono immediatamente intervenuti gli allenatori presenti oltre ai carabinieri del Centro di addestramento di Selva val Gardena, raggiunti poco dopo dai colleghi della Stazione di Senales, che si sono occupati dei rilievi. La sciatrice è stata soccorsa e, una volta intubata dal personale sanitario arrivato sul posto in elicottero, trasportata in ospedale a Bolzano. Le condizioni della giovane originaria di Villarbasse sono apparse parse subito gravissime.

Matilde Lorenzi avrebbe compiuto 20 anni il prossimo 15 novembre: tesserata per il Centro Sportivo Esercito era componente della squadra junior femminile. Si era messa in luce nella passata stagione vincendo il titolo italiano assoluto e giovani in supergigante a Sarentino e, sempre l’anno scorso, si era classificata al sesto posto in discesa e all’ottavo in supergigante nei Mondiali juniores di Chatel, in Francia. Matilde Lorenzi avrebbe dovuto essere al lavoro sul Gigante in Svezia ma il troppo caldo aveva convinto lo staff tecnico a preferire prove veloci e, quindi, la Val Senales.