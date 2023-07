Dopo Baclet un altro ex Cosenza alla Db Rossoblu di Luzzi. Ecco Giuseppe Statella

LUZZI (CS) – Altro colpo per il club guidato da Luca Gencarelli e che disputerà il prossimo campionato di promozione. Dopo aver raggiunto l’accordo con Allan Pierre Baclet che dal 1° Luglio entrerà ufficialmente a far parte della famiglia rossoblu, un altro ex Cosenza ha detto si. Si Tratta di Giuseppe Statella che è ufficialmente un nuovo calciatore della DB Rossoblù Città di Luzzi.

“L’esterno d’attacco, nativo di Melito Porto Salvo, ha deciso di accettare la proposta della squadra del Presidente Gencarelli ed è pronto ad iniziare una nuova ed entusiasmante avventura. Approda in rossoblù dopo un’importante carriera e un bagaglio ricco di esperienze: Benevento, Salernitana, Torino, Grosseto, Bari, Andria, Pavia, Bari, Pro Vercelli, Cosenza, Ternana, Catanzaro, Vibonese, Messina, Gelbison e Rende. Un vero colpo della Domenica che dopo l’acquisto di Baclet conferma ancora una volta le ambizioni della compagine rossoblu.

Anche la conduzione tecnica della squadra sarà affidata ad un altro ex Cosenza. Parliamo di Tony Lio, vecchia conoscenza del calcio dilettantistico calabrese e non solo.