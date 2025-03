Domani il derby di Calabria, il Cosenza ci crede. Tortelli «adiamo a giocarcela e provare a vincere»

- Advertisement -

COSENZA – Vigilia dell’atteso derby di Calabria che metterà davanti due squadre che lottano per diversi obiettivi. Da una parte il Catanzaro in piena zona play-off, dall’altra il Cosenza ultimo in classifica ma ancora vivo e alla disperata ricerca di punti per provare nell’impresa. Una derby è sempre un derby e sfugge a qualsiasi pronostico e vincerà chi sarà più bravo a sfruttare le occasioni. La pensa così anche mister Tortelli che in conferenza stampa non ha fatto mistero di provare a giocarsela per portare a casa anche un successo. «Andiamo a Catanzaro per fare una grande partita e provare a vincere– ha detto il tecnico. È una partita nella partita ma dobbiamo essere bravi a non caricare troppo la sfida e arrivarci bene mentalmente, perché è vero che è un derby ma abbiamo altre partita importanti. Alla fine il campo dirà la verità».

«Si gioca al Ceravolo, in un ambiente caldo, senza i nostri tifosi. Quindi loro sono avvantaggiati, anche perché sono reduci dalla sconfitta di Cremona e vorranno riscattarsi. Noi dovremmo essere attenti a non subire il loro gioco e soprattutto a non prendere goal perché poi l’azione giusta ti può sempre capitare. Ma alla fine penso chi vincerà più duelli vincerà la partita. Sarà comunque una bellissima sfida contro una squadra forte che ha tanta qualità, fatta da ottimi giocatori. Li abbiamo studiati a fondo così come avranno fatto loro con noi. Ma c’è anche il fattore umano: chi commette meno errori avrà la possibilità di portare a casa il risultato. Guardando la classifica meritavamo di avere qualche punto in più, al di là della penalizzazione. Temiamo tutti ma anche il Catanzaro ci deve temere, abbiamo calciatori di qualità e lo abbiamo fatto vedere anche la scorsa settimana. Ora conta continuare a mantenere questi ritmi».

La sostituzione di Artistico? «Oggi abbiamo la rifinitura con il nostro pubblico e questo di fa immensamente piacere. L’assenza di Artistico è pesante perchè è un calciatore che in questo momento, con la fisicità che ha, è difficile sostituitlo, ma abbiamo validi sostituti e chi lo farà sono sicuro che darà tutto. I calciatori si sono allenati alla grande in settimana, dando il massimo. Vedremo oggi e decideremo che prenderà il suo posto. A parte l’assenza di Artistico sono tutti disponibili. Cruz? È un ragazzo che vede la porta, si sacrifica e si applica. L’autonomia è quella di un ragazzo che viene da un lunghissimo infortunio».

Le condizioni di Florenzi. «Si è allenato bene – ha evidenziato Tortelli. La scorsa settimana è stato gestito dallo staff medico anche perché avvertiva ancora un po’ di fastidio. Questa settimana non ha avuto problemi ed ha fatto tutto bene da martedì fino a ieri e le condizioni sono ottimali anche a livello mentale».