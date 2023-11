Domani il derby di Calabria. Caserta «partita importante, daremo tutto anche per i nostri tifosi»

COSENZA – Vigilia dell’atteso derby tra Catanzaro e Cosenza, in programma domani alle 16:15 allo stadio Ceravolo. La partita delle partite per tutti i tifosi, un match attesissimo che torna in serie B a distanza di 33 anni. Una sfida che, come ha sottolineato il tecnico del Cosenza Fabio Caserta, durante la conferenza stampa di questa mattina, «è una partita a se, che si prepara da sola e che tutti vorrebbero giocare: Spero che sia un derby bello e che a vincere sia soprattutto lo spettacolo. Da calabresi dobbiamo dare un bel messaggio».

«Questa è una partita sentita già da prima che iniziasse il campionato. Finalmente è arrivata. Ci siamo preparati bene, in modo sereno e determinato per tutta la settimana. Questa è una squadra che ha dimostrato che può giocarsela con tutti. Sappiamo di affrontare una squadra che è partita bene e che ha una propria identità, ma è inutile nascondere che le tensioni per questa partita non sono solo dei tifosi che sono stati fantastici a venirci ad incitare, ma anche della società, dei calciatori. Una partita che tutti vorrebbero giocare. Il Catanzaro viene da un campionato stravinto, sono insieme da due anni, con lo stesso allenatore e giocano sulle ali delle entusiasmo. Ma sappiamo che il derby è una partita a se, che bisogna affrontare con la spirito giusto».

«Il Cosenza ci arriva bene, ci siamo allenati bene e abbiamo tutti disponibili ad accezione di Viviani. Sarà una partita da affrontare al massimo della concertazione, dare tutto in campo ed essere bravi a portare le situazioni dalle nostre parti, limitandoli al massimo. Spesso queste partite, vengono decise anche da un episodio, da un calcio piazzato e anche dai cambi. Ho giocato diversi derby da calciatore e so cosa significa. Lo stadio domani sarà pieno e sarà un grande spettacolo. Ci saranno sfottò come è giusto che siano e mi spiace solo che i nostri tifosi abbiano avuto queste limitazioni e saranno presenti solo in numero ridotto. Dovremmo essere bravi e dare tutto anche per loro».