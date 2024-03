Derby “salato”: 15mila euro di multa al Cosenza e 12mila al Catanzaro per fumogeni e petardi

COSENZA – Costano caro alle due società i lanci di fumogeni e petardi da parte delle due tifoserie in occasione del derby. Il giudice sportivo (Qui il documento) ha infatti sanzionato con 15mila euro il Cosenza Calcio e con 12mila euro l’US Catanzaro. Nelle motivazioni si legge che In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell’assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara viene inflitta “Ammenda di € 15.000,00: alla Soc. COSENZA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato numerosi fumogeni in un settore occupato dalla tifoseria avversaria, per avere inoltre lanciato, nel recinto di giuoco, numerosi petardi e quindici fumogeni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.”

“Ammenda di € 12.000,00: alla Soc. CATANZARO per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato numerosi fumogeni in un settore occupato dalla tifoseria avversaria, per avere inoltre lanciato, nel recinto di giuoco alcuni petardi e quattro fumogeni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.”

Post Derby squalificati 3 calciatori del Cosenza

Per la gara contro il Cittadella, in programma sabato prossimo al Marula, oltre all’infortunato Tutino il Cosenza dovrà fare a meno anche di Mazzocchi, D’Orazio e Venturi. Tutti squalificati per una giornata.