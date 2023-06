Dal baratro della C alla gioia irrefrenabile. Tifosi rossoblu incontenibili, in città scoppia la festa

BRESCIA – Un finale pazzesco e una gioia irrefrenabile, che ha ripagato un’intera tifoseria dopo l’ennesima tribolata stagione del Cosenza Calcio, passata a sgomitare nei bassifondi della classifica per poi trovare la salvezza nuovamente attraverso i maledetti spareggi play-out come accaduto lo scorso anno.

Ma questa volta è stata ancora sofferta. Il goal di Bisoli, i rossoblu che sembrano non averne più. Lo spauracchio dei supplementari e dei maldetti rigori. Poi, il goal di Meroni al minuto 95, segnato sotto il settore ospiti pieno come un uovo, non solo ha pareggiato la gara con il Brescia, ma ha mandato letteralmente in estasi i supporters rossoblu. Al triplice fischio dell’arbitro, arrivato senza più riprendere la gara dopo quegli oltre 20 minuti di sospensione per l’incivile comportamento dei tifosi di casa, ha scacciato ogni maledizione.

E la festa è scoppiata anche in città, con i caroselli di auto e le bandiere per le strade di Cosenza, i cori i fumegoni con migliaia di persone riversate su Corso Mazzini e Piazza Bilotti. Una salvezza che ha davvero dell’incredibile e che permetterà al Cosenza di disputare il sesto campionato di Serie B di fila e l’attesissimo derby contro il Catanzaro che tornerà tra i cadetti dopo oltre 30 anni. Una cosa però questi splendidi tifosi la meritano. Basta sofferenza, basta mortificazioni. Si faccia in modo che questa tifoseria possa gioire non più per una salvezza arrivata attraverso i play-out, ma per qualcosa di più importante.