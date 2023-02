Da Zarate a Marras, Il Cosenza presenta i nuovi acquisti «uniti per centrare la salvezza»

RENDE (CS) – Con l’arrivo di Mauro Zarate questa mattina a Lamezia, insieme a tutti i nuovi innesti, sono stati presentati alla stampa i nuovi acquisti di gennaio del Cosenza che domani sarà in campo al Marulla in una nuova e determinate sfida salvezza contro la Ternana. Ben 10 nuovi giocatori e una rosa praticamente rivoluzionata rispetto ad agosto, con il direttore Sportivo Gemmi che senza giri di parole ha ammesso il fallimento del progetto tecnico agostano, con calciatori che non hanno reso per come previsto e con una squadra precipitata nel fondo della classifica.

“In questo mercato mi sono concentrato sullo sulle cose oggettive da migliorare. Siamo ultimi in classifica ed é un dato di fatto” ha detto in conferenza il direttore sportivo. “In questo mercato dovevamo migliore qualità e caratura di una rosa che evidentemente non era all’altezza delle nostre aspettative. È stato un mercato non facile ha evidenziato Gemmi “abbiamo seguito e fatto trattative che rientravano nelle dinamiche dinamiche. Giocatori ha hanno detto no al Cosenza? La classifica sicuramente non ci ha aiutato e abbiamo fatto il massimo per quelle che erano le nostre possibilità”.

“Guarascio ha spinto molto per portare Zarate”

“Zarate (per il quale si sta aspettando il transfert n.d.r.) aumenta il peso specifico e, spero, sia il locomotore e che a traino aiuterà tutti. Al momento lui ha una gran voglia di giocare ed è un calciatore sul cui arrivo ha spinto molto anche il Presidente Guarascio”. Soddisfatto della campagna? Vedremo alla fine”.

I nuovi arrivati “tutti uniti per raggiungere la salvezza”

Come era prevedibile Mauro Zarate ha catalizzato l’attenzione dei giornalisti presenti alla presentazione. E l’attaccante argentino ha risposto convinto “sono felice di essere qua era. Sono legato alla Calabria e forse era destino che arrivassi. Mi mamma é di queste parti. Fisicamente sto bene e sono già pronto per giocare, ma deciderà il mister. Io sono qui per aiutare la squadra a raggiungere la salvezza. Avevo tanta voglia di tornare in Europa e non ci ho messo molto a scegliere Cosenza. Quando ti senti voluto e apprezzato non puoi che scegliere in un attimo”.

Convinti delle possibilità di raggiungere l’obiettivo anche tutti gli altri nuovi arrivati, a cominciare da Tommaso D’Orazio “ho trovato un gruppi disponibile e combattivo. É difficile e lo sappiamo, ma da parte nostra faremo di tutto per centrare l’obiettivo. Io capitano? Lo è già Rigione, ma è chiaro che mi farebbe piacere”.

Anche il portiere Micai è sicuro che questa squadra abbia tutte le possibilità per raggiungere la salvezza “ho valutato la squadra prima e dopo il mercato. Dagli allenamenti vedo buone qualità e motivazioni per raggiungere la salvezza”. Per Marras “voglia e della determinazione non mancheranno”. Felici per la scelta Cosenza anche Finotto, Delic e il Nick Salihamidzic figlio d’arte che ammette candidamente “mio sogno é quello di diventare un campione anche se é difficile fare come mio papà. Per me é importante trovare la mia strada”. Agostinelli e Cortinovis non rimpiangono le vecchie squadre “non guardiamo quello che é successo. Abbiamo giocato poco ma siamo tutti qua per dare il massimo e siamo felicissimi”