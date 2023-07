Da Assisi a Frosinone. Chiuso il ritiro umbro, prosegue la preparazione del Cosenza – VIDEO

ASSISI (PG) – L’amichevole con il Gubbio (terminata 2 a 1 per i rossoblu) ed una successiva seduta di allenamento hanno chiuso il ritiro umbro del Cosenza, che si sta preparando al prossimo campionato di serie B.

Il Cosenza ha lasciato Assisi e questa mattina il bus rossobu è partito per far ritorno in Calabria. Termina dunque, con un po’ di anticipo rispetto a quanto comunicato inizialmente, il ritiro della squadra di Fabio Caserta che godrà adesso di qualche giorno di riposo. La ripresa degli allenamenti è fissata per il pomeriggio di martedì 1 agosto.

La marcia di avvicinamento proseguirà ora nel capoluogo bruzio e passerà anche attraverso un’amichevole con il Frosinone, in programma sabato 5 agosto allo “Stirpe”. Anche quest’ultimo impegno sarà una nuova tappa per la crescita di un gruppo che sta trovando l’amalgama e che Caserta sta cercando di plasmare secondo i suoi dettami tattici. Uno dei nuovi arrivati che pian piano si sta inserendo nel gruppo è Federico Zuccon al suo primo anno nella serie cadetta: “Da quando sono arrivato – ha detto Zuccon – mi sono ambientato subito, abbiamo lavorato sodo con i compagni ogni giorno e anche le amichevoli sono andate bene. Sta nascendo un bel gruppo“. La crescita del gruppo va quindi di pari passo con la crescita personale: “Mi sono messo subito a disposizione del mister – ha concluso Zuccon – e sto cercando di apprendere più cose possibili”.