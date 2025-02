Curve a 16 euro, tuona il sindaco di Rovito “Guarascio ha ribadito lontananza e disprezzo verso i tifosi”

- Advertisement -

ROVITO (CS) – In un ambiente già mortificato dalla pessima gestione societaria e sportiva del Cosenza Calcio, demoralizzato dai risultati sul campo in una stagione che sta lentamente spingendo il Cosenza nella terza serie del calcio italiano, si è aggiunta ieri l’ennesima “uscita” senza senso del club. Le richieste di mettere da parte le polemiche e rimanere tutti uniti a supporto della squadra per tentare una disperata rimonta salvezza, si sono sciolte come la neve al sole. Parliamo della mancata conferma della riduzione dei prezzi delle Curve e della Tribuna B attuata contro la Carrarese, con il ritorno al prezzo pieno, che ha scatenato ancora più polemiche feroci e critiche verso il patron Guarascio a cui, evidentemente, andrà bene vedere un Marulla praticamente deserto in una partita a dir poco fondamentale.

Scelta che ha irritato e non poco anche il sindaco di Rovito Giuseppe De Santis, tifosissimo del Cosenza «’Al peggio non c’è mai fine’ o, come disse qualcun altro, ‘attendendosi il peggio non si viene mai delusi’ scrive il primo cittadino che evidenzia quanto accaduto due settimane fa. «Solo il 7 febbraio, 12 giorni fa, il presidente Guarascio chiamava a raccolta i rappresentanti del territorio cosentino e invitava il Presidente della Provincia e i primi cittadini dei 150 comuni per chiedere la loro presenza e il sostegno nel coinvolgere la popolazione del territorio. Ma come tutti sanno, i sindaci non hanno la bacchetta magica ed in occasione di Cosenza-Carrarese in tanti hanno preferito non ascoltare l’invito, seppur con i prezzi delle curve a 5 euro».

«A distanza di poco tempo ed in prossimità di una partita importantissima, che potrebbe dare, forse, ancora qualche possibilità di salvezza, ecco il comunicato della prevendita dei biglietti con le curve a 16 euro! Come fa un sindaco a chiamare a raccolta i propri cittadini, e soprattutto chi viene da lontano, per andare vedere una partita che sancisce una retrocessione quasi fatta e pagare una cifra del genere? Resto ancora una volta allibito per questa ennesima decisione che offende i tifosi cosentini! È mai possibile che si va sempre contro la passione dei tifosi? Sembra quasi che si voglia fare tutto questo di proposito, un dispetto ormai continuo per calpestare l’amore verso questi due colori. Ancora una volta – conclude il sindaco De Santis -, purtroppo, il presidente Guarascio ha ribadito la sua lontananza ed il suo disprezzo verso i tifosi. Nella speranza che queste decisioni siano le ultime di questa società!»