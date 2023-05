Cosenza: tutto in una notte. I play-out sono già un’impresa, ma i tifosi sperano nel miracolo

COSENZA – Ultima di campionato per il Cosenza che questa sera chiuderà la regular season di Serie B al Marulla contro il Cagliari. I rossoblu hanno già la matematica certezza di disputare i play-out, ma c’è ancora una piccolissima speranza di raggiungere la salvezza diretta.

Già aver centrato almeno i play-out per non retrocedere è una vera e propria impresa per il Cosenza. Basta pensare a due mesi fa, con la squadra regalata all’ultimo posto in classifica e la contestazione feroce dei tifosi che per diverse gare hanno disertato il Marulla in aperta contestazione con il patron Guarascio.

Cosenza, stasera Marulla infuocato. Curva Nord sold out

Ma i tifosi non hanno mia smesso di incitare e amare questi colori. Dimostrazione sono i numeri della prevendita per la gara contro i sardi: oltre 10mila biglietti già venduti con Curva Nord e Tribuna Rossa Sud sold out. Facile prevedere che saranno almeno 15mila i tifosi presenti questa sera al Marulla, sperando nell’ennesimo tribolato miracolo. Il match contro la Reggina la svolta, per una squadra che è riuscita a risalire la china con una media punti nel girone di ritorno da 10 posti in classifica e che fino all’ultimo proverà a centrare la salvezza diretta.

Certo, non dipenderà solo e soltanto dalla squadra di Viali. Per riuscire nella nuova impresa salvezza, infatti, i rossoblu non solo dovranno battere la lanciatissima squadra di Ranieri, ma servirà anche la concomitante sconfitta casalinga del Cittadella in casa contro il Como e che il Brescia non vinca a Palermo. Di sicuro servirà comunque cercare di arrivare quint’ultimi al di là di tutto. Questo consentirebbe, nella doppia sfida, in programma giovedì 25 maggio 2023 con il ritorno 1 il primo giugno, di giocare la prima gara fuori casa e il ritorno al Marulla.

Viali “pensiamo solo al Cagliari”

Il tecnico Viali in conferenza stampa è strato chiaro “pensiamo solo a battere il Cagliari perché è una partita difficile, poi quel che sarà sarà. Non starò con l’orecchio alla radiolina. Non l’ho fatto ad Ascoli non lo farò contro il Cagliari. Il Cosenza arriva a questa gara con grande entusiasmo e con ancora speranze di salvezza diretta. Non voglio pensare ai punti persi o essere rammaricato per non avere qualche punto in più. Abbiamo cavalcato questa rincorsa pensando ai punti positivi”.