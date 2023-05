Cosenza, torna a parlare Guarascio: «Permanenza diretta? Ci credo». E annuncia il premio salvezza

COSENZA – Il Cosenza si prepara al rush finale di campionato. Ultime tre partite, dell’ennesima e travagliata stagione di Serie B, che decideranno le sorti dei rossoblu: salvezza diretta, play-out o malaugurata retrocessione. Eventualità che nessuno che vuole prendere in considerazione dopo le ultime prestazioni che hanno permesso alla squadra di risalire la china.

Si comincia domani pomeriggio con la squadra di Viali che affronterà al Marulla il Venezia, lanciato verso la zona play-off. I lagunari sono usciti dal pantano della zona rossa e con un ottimo finale di stagione non solo si sono tolti da guai, ma ora sperano anche di entrare nella lotteria degli spareggi promozione.

Di contro la sqaudra di Viali, dopo la sconfitta di Brescia che ha interrotto la serie di sei risultati utili di fila, deve assolutamente centrare la vittoria se vuole sperare nella salvezza diretta. E ancora una volta la società chiede l’aiuto dei tifosi. Per la gara di domani prezzo di 5 euro in tutti i settori dello stadio per portare quanta più gente possibile. L’auspicio e che si possa arrivare a 15mila tifosi pronti a spingere i lupi al successo.

E dopo quasi 4 mesi di silenzio è tornato anche a parlare anche il presidente Guarascio. L’ultima volta davanti alle telecamere, fu nel tribolato incontro convocato in fretta e furia dal sindaco Caruso al Comune di Cosenza il 24 gennaio, quando i tifosi erano nel pieno della contestazione con la proprietà, disertavano il Marulla e scendevano in piazza chiedendo a gran voce al presidente del club di cedere la società e andare via da Cosenza.

Guarascio “il Cosenza merita la salvezza”

Guarascio ha parlato ai microfoni della TGR Calabria del finale di stagione: “quella che ha intrapreso la squadra – spiega – è una rincorsa con numeri da play-off. Per questo non dobbiamo fermarci e rimanere su questa scia perché ce lo meritiamo. Contro il Venezia sarà una partita fondamentale, dove dobbiamo fare bene. Per questo – ha spiegato ancora Guarascio – occorre la presenza del pubblico, i ragazzi se lo meritano. Ci tengono e lo hanno dimostrato”.

“Premio e conferma per squadra e tecnico”

Per il Presidente rossoblù la salvezza diretta è possibile “dobbiamo avere umiltà, giocare partita dopo partita e avere un gruppo coeso come quello di quest’anno. Io credo nella salvezza diretta e per questo abbiamo messo anche un premio salvezza per la squadra”. Poi, in chiusura di intervista, l’annuncio “ci sono tutti gli ingredienti per fare bene e in caso di salvezza ci sarà la conferma per tecnico, giocatori e staff“.