Cosenza tocca a te! Un’intera provincia al tuo fianco in un Marulla da tutto esaurito

COSENZA – La prima delle due finali che decidono una stagione sofferta e travagliata. Un’intera provincia nuovamente con il fiato in gola, pronta a spingere il Cosenza all’ennesima e soffertissima impresa salvezza.

Una tifoseria eccezionale quella rossoblu che meriterebbe ben altre soddisfazioni, ma nel momento della lotta e della sofferenza, si è nuovamente unita attorno alla sua squadra e ai suoi colori. Arriverà il tempo dei processi, di quello che si poteva fare e non si è fatto, delle illusioni di una stagione finalmente diversa e svanite dopo pochi mesi, delle sofferenze e delle contestazioni, delle sconfitte e dei soliti grossolani errori tecnici. Della risalita e della rincorsa fino all’ultimo doppio atto finale.

Ma per ora, per i prossimi 180 minuti, tutto è messo da parte. Conterà solo combattere e vincere per salvare una categoria (la Serie B) che solo della gente di Cosenza e della sua provincia.

Cosenza, due gare per un’intera stagione

Con un Marulla da tutto esaurito (sarebbero stati anche in 20mila se la tribuna B fosse stata agibile), stasera alle 20:30 i rossoblu sfideranno il Brescia nell’andata dei play-out salvezza. Una doppia sfida dal pronostico apertissimo e dove a vincere sarà la squadra che sbaglierà di meno.

Quella che saprà sfruttare anche la più piccole delle occasioni e che avrà lucidità e coraggio. Lo ha sottolineato lo stesso tecnico del Cosenza Viali che ha parlato di una gara dove conterà “restare lucidi e concentrati su ogni pallone. Una partita nella quale anche il più piccolo dettaglio potrà cambiare il corso della doppia sfida”. Attenzione, determinazione, coraggio e voglia di vincere faranno la differenza.

Nel frattempo sono quasi 14mila i tagliandi per la gara tra Cosenza e Brescia già venduti. Restano poche centinaia di tagliandi della curva Sud, mentre i sostenitori del Brescia presenti nel settore ospiti saranno 119. In considerazione dell’afflusso eccezionale e dei controlli al prefiltraggio, la società ha invitato i tifosi a giungere allo stadio in largo anticipo per evitare lunghe attese, code o addirittura di avere accesso all’impianto a gara già iniziata. Si ricorda che non sarà possibile parcheggiare l’auto su Viale Magna Grecia dalla rotonda sita nei pressi delle piscine di Campagnano fino alla rotonda sita nei pressi della Curva Nord Catena. I cancelli dell’impianto apriranno alle ore 18:00 circa.