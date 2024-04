COSENZA – Era stato lo stesso tecnico del Cosenza Viali, su sollecitazione di un giornalista a dire che forse “poteva essere una delle soluzioni praticabili” se poteva servire al gruppo per ritrovare serenità e quel mordente che manca da troppo tempo ad squadra prigioniera delle proprie paure, mentalmente fragile, incapace di invertire la rotta e in caduta libera, dopo l’ennesima sconfitta sconfitta (la settimana casalinga da inizio stagione) maturata ieri al Marulla contro il Brescia. Dopo la ripresa degli allenamenti iniziata questa mattina alle 8:30, la squadra avrebbe dovuto sostenere doppie sedute fino alla partenza per la gara di sabato contro la Feralpisalò.

Il Cosenza manda in ritiro la squadra fino al match di sabato

Di poco fa la notizia della società che la squadra dal pomeriggio di oggi, al termine della doppia seduta andrà in ritiro fino al match di sabato prossimo che a questo punto si annuncia quasi decisivo: «La Società Cosenza Calcio informa che al termine della seduta pomeridiana di allenamento la squadra andrà in ritiro fino alla partenza per la gara con la Feralpisalò». Serve assolutamente una inversione di tendenza prima di finire in una spirale che rischia seriamente di mettere a repentaglio una stagione che, per la rosa allestita e le dichiarazioni di intendi a inizio stagione, doveva avere ben altre ambizioni.