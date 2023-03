Cosenza-Spal. Curve a 5 euro e donne gratis in tutti i settori del Marulla

COSENZA – In attesa di capire se gli ultras di Curva Sud e Curva Nord torneranno nei loro settori, per l’importante sfida salvezza di domenica prossima contro la Spal, arriva una nuova iniziativa della società rossoblu, che ha deciso di abbassare ancora i prezzi delle due curve e permettere alle donne di accedere gratis in tutti i settori del Marulla.

L’annuncio con un comunicato ufficiale della società “La Società Cosenza Calcio comunica che sarà attiva dalle ore 16:00 di domani, giovedì 9 marzo 2023, la prevendita per la gara Cosenza – Spal, valida per la ventinovesima giornata del Campionato Serie BKT 2022/2023, in programma allo Stadio “San Vito – Gigi Marulla” alle ore 16:15 di domenica 12 marzo 2023.

Il Cosenza Calcio informa che, come anticipato nel corso dell’incontro svolto con rappresentanti della tifoseria, sono stati ulteriormente ridotti i prezzi dei tagliandi dei settori popolari (Curva Sud Bergamini e Curva Nord Catena) che passano da 10,00 a 5,00 euro. Inoltre per questa gara, in occasione della Giornata internazionale della donna (8 marzo), sarà consentito alle donne l’ingresso gratuito in tutti i settori dello stadio. I tagliandi gratuiti saranno disponibili presso lo Store di Via Arabia e i botteghini dello Stadio San Vito Gigi Marulla, con le identiche modalità di acquisto dei tagliandi a pagamento.

Ogni utilizzatore dovrà presentarsi all’ingresso con:

1) Stampa del titolo cartaceo

2) Documento d’identità valido (non sono utili le patenti prive di indicazione della residenza).