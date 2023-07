Cosenza, sì alla concessione quinquennale del Marulla. Partiranno i lavori anche della Tribuna B

COSENZA – Mentre sul fronte sportivo la società, dopo aver annunciato il rinnovo del portiere Micai, sta lavorando per dare al tecnico Fabio Caserta (oggi alle 11 la presentazione alla stampa) una rosa competitiva, su quello prettamente gestionale e infrastrutturale, dopo diversi incontri con il Comune sembra finalmente essere arrivata l’intesa sulla concessione quinquennale dello stadio Marulla, come più volte chiesto dalla società del presidente Guarascio. Una lunga concessione consentirebbe alla società di poter accedere ai finanziamenti erogati dal credito sportivo.

Ieri l’ultimo faccia a faccia in Comune in una riunione tecnica alla quale hanno partecipato gli assessori Covelli e Sconosciuto per l’Ente Bruzio, il responsabile della sicurezza Giordano, la responsabile della gestione Roberta Anania e il responsabile amministrativo Daniel Inderst in rappresentanza del Cosenza Calcio. L’intesa è stata trovata e breve verrà messo tutto nero su bianco.

Lavori di adeguamento richiesti dalla Lega e Gos

Sul piatto ci sono circa 450mila euro che il Cosenza verserà nelle casse del Comune per il canone di concessione (una cifra vicina ai 90mila euro l’anno per cinque anni). Soldi che consentiranno alla stessa società rossoblu di effettuare interventi richiesti dalla Lega Calcio, dal GOS e dalla Commissione Provinciale di vigilanza per alcuni lavori di adeguamento necessari per l’iscrizione del Cosenza Calcio al prossimo campionato di Serie B (torri faro, tornelli e bagni). Lavori che he dovranno essere risolte entro e non oltre venerdì 22 luglio, al fine di garantire il regolare svolgimento di tutti gli eventi programmati presso lo stadio.

lavori alla Tribuna B a carico della società

Soldi che permetteranno, finalmente, di mettere mano alla Tribuna B con i lavori che dovrebbero costare quasi 500-600 mila euro e che riguardano soprattutto la copertura della tribuna coperta Giancarlo Rao. Gli interventi dovranno anche accertare la sicurezza della struttura, il monitoraggio e l’efficienza statica a tutela della pubblica incolumità.