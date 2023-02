Cosenza-Reggina, studenti e scuole calcio della provincia gratis in curva Nord e Sud

pubblicità

COSENZA – Iniziativa del Cosenza Cosenza Calcio in vista del derby di martedì prossimo contro la Reggia. La società rossoblu ha deciso di aprire (gratis) la porte dello stadio “San Vito Gigi Marulla” ai ragazzi delle scuole e delle scuole calcio della provincia. Per la gara tra Cosenza e Reggina in programma alle ore 20:30 di martedì 28 febbraio, gli istituti scolastici e le scuole calcio potranno aderire all’iniziativa consentendo ai propri iscritti di età inferiore ai 18 anni di accedere gratuitamente ai settori Curva Sud Bergamini e Curva Nord Massimo Catena.

Gli enti dovranno inviare il modulo in formato excel (disponibili a questa pagina sul sityo ufficiale) compilato in ogni spazio, indicando il settore prescelto, nome, cognome, luogo e data di nascita, provincia di nascita, provincia di residenza e i medesimi dati per un accompagnatore, che deve essere indicato per ogni dieci minori presenti nell’elenco.

Il modulo in formato excel dovrà essere inoltrato entro e non oltre le ore 13:00 di sabato 25 febbraio all’indirizzo biglietteria@nuovacosenzacalcio.it, le richieste prevenute successivamente non potranno essere prese in considerazione. Non sarà possibile emettere tagliandi per chi è in possesso di un abbonamento valido per la stagione in corso.