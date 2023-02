COSENZA – L’incasso della partita di questa sera, tra Cosenza e Reggina in programma alle 20.30 allo stadio San Vito Marulla, sarà devoluto in favore dei minori superstiti della tragedia di Steccato di Cutro. La tragedia avvenuta sulla costa jonica crotonese, ha spinto la società del Cosenza Calcio a promuovere un’azione di solidarietà per i più piccoli che sono scampati alla tragedia del mare di due giorni fa.

