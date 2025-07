Cosenza, pubblicato il calendario di serie C. Esordio a Monopoli, poi la Salernitana al Marulla e il derby a Crotone

- Advertisement -

COSENZA – Dopo la composizione dei tre gironi è stato definito dalla Lega di Serie C anche il calendario della stagione 2025/2026. Esordio non certo facile per il Cosenza nelle prime giornate di questa campionato di Serie C dove affronterà con molta probabilità quelle che sono le squadre più forti.

I rossoblù disputeranno la prima giornata il 24 agosto a Monopoli (stesso avversario del turno di Coppa Italia) per poi disputare la prima al Marulla il 31 agosto contro la Salernitana. Il derby contro il Crotone alla terza giornata con il match in programma all’Ezio Scida e poi ancora in casa contro il Catania. Contro la Casertana alla 5 giornata, mentre alla 9′ al Marulla la sfida all’Atalanta Under 23. Il 21 dicembre l’ultima gara del girone di andata in casa contro la Cavese.