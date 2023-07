Cosenza, prosegue il ritiro ad Assisi. Oggi pomeriggio l’amichevole contro l’Arezzo

ASSISI (PG) – Con quello di oggi saranno dieci i giorni di ritiro per il Cosenza, che, ad Assisi, prosegue la sua preparazione al prossimo campionato di serie B.

Proprio nella serie cadetta regna l’incertezza: i casi legati a Reggina e Lecco potrebbero, infatti, far slittare l’inizio del campionato. Tutto questo, però, non distrae la formazione di Caserta che continua a lavorare sotto il sole umbro.

Oggi, tra l’altro, è in programma un’amichevole contro l’Arezzo, mentre quella prevista per domani, sul campo del Gubbio dell’ex Braglia, è slittata a venerdì alle ore 17.30.

A differenza di quanto accaduto negli anni precedenti il Cosenza parte da una base più solida, ovvero un gruppo di giocatori, che sono rimasti in riva al Crati al termine della scorsa stagione, culminata con la salvezza passata attraverso i play out.

“Bisogna pedalare soprattutto nei momenti meno belli – ha detto Andrea Rispoli, uno dei giocatori più esperti – cercare di avere equilibrio e la cultura del lavoro perché lavorando si ottengono i risultati”

Il Cosenza, quindi, riparte con l’entusiasmo con il quale ha chiuso la scorsa stagione. L’innesto dei nuovi (Tutino, Zuccon, Mazzocchi, ma anche lo stesso Micai) dovrà garantire quella qualità indispensabile per permettere alla squadra di Caserta di non dover soffrire fino all’ultima giornata per centrare l’obiettivo salvezza.

“Sono arrivati giocatori importanti che ci faranno fare il salto di qualità di cui abbiamo bisogno – ha concluso Rispoli – Stiamo lavorando con grande entusiasmo”