Cosenza, prolungata fino al 29 agosto la campagna abbonamenti. Sottoscritte poco meno di 1200 tessere

COSENZA – Il Cosenza Calcio ha comunicato il prolungamento della campagna abbonamenti. Ci sarà tempo fino a martedì 29 agosto, gara interna contro l’Ascoli, per la sottoscrizione delle le tessere. Confermati i prezzi (18 gare), offerte e modalità di acquisto rispetto a quanto comunicato alcune settimane in occasione della presentazione della campagna. A chi deciderà di effettuare l’abbonamento, infatti, sarà conteggiata anche la partita prevista in occasione della ‘giornata rossoblu’. Ad oggi il numero degli abbonamento sottoscritti dai tifosi del Cosenza è più o meno in linea con la passata stagione. Poco meno di 1.200 tessere a evidenziare comunque un dato storico: i tifosi del Cosenza non hanno mai privilegiato l’abbonamento.

Tegola Martino: stop di diverse settimane

Dal punto di vista sportivo la squadra sta lavorando in vista del match contro il Venezia. Ieri allenamento al Real Cosenza a porte aperte con centinaia di tifosi presenti. Brutte notizie dall’infermeria e in particolare per Pietro Martino. Nella gara di sabato con l’Ascoli il calciatore, in uno scontro di gioco, ha riportato un trauma alla caviglia sinistra. Gli esami strumentali cui è stato sottoposto hanno evidenziato una lieve linea di frattura composta al terzo malleolo. Al calciatore è stato applicato un tutore e la situazione sarà monitorata nelle prossime settimane. Si prevede uno stop di almeno un mese. Esami strumentali previsti per oggi per Baldovino Cimino, uscito anzitempo per una lussazione alla spalla destra e Dario La Vardera che, nei giorni scorsi, ha accusato un affaticamento muscolare. Migliorano le condizioni di Andrea Meroni che ha saltato la gara per un risentimento al polpaccio.