HomeSport

Cosenza, primo acquisto di mercato. Presto l’attaccante ex Vis Pesaro Kevin Cannavò

È l'attaccante Kevin Cannavò il primo acquisto del mercato estivo del Cosenza Calcio. L'attaccante, ex Vis Pesaro arriva in prestito annuale con diritto di riscatto dal Venezia

Sport
Scritto da Sport
Stima lettura: 1 minuti
- Advertisement -

COSENZA – È l’attaccante Kevin Cannavò il primo acquisto del mercato estivo del Cosenza Calcio. Prelevato dal Venezia con prestito annuale con diritto di riscatto, il classe 2000, di Partinico, cresciuto nella primavera del Palermo e vanta in serie C oltre 150 presenze. Proprio nel settore giovanile dei rosanero si mise in mostra, realizzando 12 gol nella stagione 2017/2018 diventando il capocannoniere del girone B.

La stagione successiva esordì anche in Serie B proprio con i rosanero dove collezionò due presenze. Poi il passaggio ad Empoli in B ma giocò prevalentemente con la formazione Primavera guidata proprio dall’attuale tecnico del Cosenza Buscè. L’attaccante arriva in rossoblù dopo l’ultima stagione giocata nella Vis Pesaro in Serie C. Con i biancorossi ha collezionato 32 presenze e 4 reti. In precedenza ha vestito anche le maglie del Lumezzane, del Padova e sempre della Vis Pesaro in serie C squadra con la quale aveva firmato un triennale nel 2021. Cannavò è una seconda punta che può giocare anche come esterno sinistro d’attacco.

Cannavò

Kevin Cannavò al Cosenza: il comunicato della società

Questo il comunicato della società “Il Cosenza Calcio comunica di aver acquisito dal Venezia i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Kevin Cannavò. L’attaccante, nato a Palermo il 9 febbraio del 2000, ha giocato con la Vis Pesaro nell’ultima stagione in Serie C. In carriera ha vestito le maglie anche di Lumezzane, Padova, Empoli e Palermo, tra Serie C e Serie B. Cannavò, che si trasferisce a Cosenza in prestito annuale con diritto di riscatto, sarà da subito a disposizione di mister Buscè. Benvenuto nel branco, Kevin!”

 

- Pubblicità sky-

Ultimi Articoli

funerali-luigi-di-sarno

“Non si può morire per un panino a Diamante”. Dolore e rabbia ai funerali...

Tirreno
NAPOLI - Dolore e rabbia ai funerali di Luigi Di Sarno, l'uomo di 52 anni morto per intossicazione da botulino dopo aver mangiato un...

Mormanno, nasce il presidio rurale AIB dei Vigili del Fuoco. Pappaterra: «Puntiamo a renderlo...

Provincia
MORMANNO (CS) - Era stato annuciato ed oggi è realtà. A Mormanno, nel cuore del Parco nazionale del Pollino, è nato ufficialmente il presidio...

Tragedia in mare: muore dopo un malore, ritrovato il cadavere dalla Guardia costiera

Calabria
GROTTERIA (RC) - Era in vacanza con la famiglia nella Locride ma di lui si erano perse le tracce da ieri pomeriggio, a Grotteria...
Padre Fedele ad Acri

La salma di Padre Fedele ad Acri, dove iniziò il suo cammino di sacerdote...

Provincia
ACRI (CS) - Il legame tra Padre Fedele e il comune di Acri affonda in radici antiche. Proprio nella città di Sant'Angelo, nel 1970,...
Checchinato-visita-Annunziata

Botulino, buone notizie dall’Annunziata: altri 3 dimessi. In ospedale ancora 9 ricoverati

Area Urbana
COSENZA - Buone notizie dall'ospedale Annunziata di Cosenza. Sembra arrestarsi l'ondata di ricoveri di questi giorni, a causa della tossina botulinica che ha colpito...

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Correlati

Carica altri

Categorie

Calabria36973Area Urbana22242Provincia19732Italia7983Sport3839Tirreno2873Università1446
-->
Sport
Altri Articoli di Sport

Leggi ancora

Michael Venturi Cosenza Calcio
Sport

Cosenza Calcio, altra cessione. Ceduto al Venezia il difensore Michael Venturi

COSENZA - Dopo l'attaccante Massimo Zilli, ceduto al Frosinone, un altro calciatore del Cosenza saluta la compagnai per restare a giocare in serie B....
Zilli
Sport

Cosenza Calcio: Massimo Zilli resta in serie B. L’attaccante ceduto al...

COSENZA - In attesa dei primi attesi movimenti in entrata il Cosenza ufficializza la cessione dell'attaccante Massimo Zilli al Frosinone che ha raggiunto l’accordo...
Intitolazioni Stadio Marulla
Sport

Stadio “Marulla”, aggiornato l’elenco ufficiale delle intitolazioni. A Emanuele Giacoia la...

COSENZA - La giunta comunale di Cosenza, con apposta delibera ha aggiornato l’elenco delle intitolazioni degli spazi e dei settori dello Stadio Comunale “San...
Pirossigeno Basket Cosenza
Sport

La Pirossigeno Basket Cosenza iscritta al campionato di Serie D. Unica...

COSENZA - La Pirossigeno Cosenza Basket ha completato con successo l’iscrizione al Campionato di Serie D 2025/2026. La formazione rossoblù, guidata da coach Manu...
Mafalda Meduri
Sport

Pirossigeno Cosenza Basket: Mafalda Meduri è la nuova addetta stampa

COSENZA - Mafalda Meduri è la nuova addetta stampa della Pirossigeno Cosenza Basket. Giornalista e consulente della comunicazione con una lunga carriera alle spalle,...
Stadio San Vito Marulla Cosenza - tribuna B Cosenza Calcio
Sport

Cosenza, pubblicato il calendario di serie C. Esordio a Monopoli, poi...

COSENZA - Dopo la composizione dei tre gironi è stato definito questa mattina, dalla Lega di Serie C, anche il calendario della stagione 2025/2026....
Carica altri

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA