Cosenza, primo acquisto di mercato. Presto l’attaccante ex Vis Pesaro Kevin Cannavò

COSENZA – È l’attaccante Kevin Cannavò il primo acquisto del mercato estivo del Cosenza Calcio. Prelevato dal Venezia con prestito annuale con diritto di riscatto, il classe 2000, di Partinico, cresciuto nella primavera del Palermo e vanta in serie C oltre 150 presenze. Proprio nel settore giovanile dei rosanero si mise in mostra, realizzando 12 gol nella stagione 2017/2018 diventando il capocannoniere del girone B.

La stagione successiva esordì anche in Serie B proprio con i rosanero dove collezionò due presenze. Poi il passaggio ad Empoli in B ma giocò prevalentemente con la formazione Primavera guidata proprio dall’attuale tecnico del Cosenza Buscè. L’attaccante arriva in rossoblù dopo l’ultima stagione giocata nella Vis Pesaro in Serie C. Con i biancorossi ha collezionato 32 presenze e 4 reti. In precedenza ha vestito anche le maglie del Lumezzane, del Padova e sempre della Vis Pesaro in serie C squadra con la quale aveva firmato un triennale nel 2021. Cannavò è una seconda punta che può giocare anche come esterno sinistro d’attacco.

Kevin Cannavò al Cosenza: il comunicato della società

Questo il comunicato della società “Il Cosenza Calcio comunica di aver acquisito dal Venezia i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Kevin Cannavò. L’attaccante, nato a Palermo il 9 febbraio del 2000, ha giocato con la Vis Pesaro nell’ultima stagione in Serie C. In carriera ha vestito le maglie anche di Lumezzane, Padova, Empoli e Palermo, tra Serie C e Serie B. Cannavò, che si trasferisce a Cosenza in prestito annuale con diritto di riscatto, sarà da subito a disposizione di mister Buscè. Benvenuto nel branco, Kevin!”