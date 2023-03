Cosenza-Pisa. Anche per la sfida di sabato al Marulla tagliandi di curva a 5 euro

COSENZA – In vista dell’importante sfida del Marulla di sabato pomeriggio, che vedrà il Cosenza, reduce dalla fondamentale vittoria esterna di Frosinone, ospitare il Pisa, la società ha comunicato, anzi confermato, la riduzione dei prezzi per i tagliandi di Curva Sud e Curva Nord. Il costo sarà di 5 euro come avvenuto nell’ultima gara interna contro la Spal. La prevendita dei tagliandi, per tutti i settori, inizierà domani mattina.

Questo il comunicato della società “La Società Cosenza Calcio comunica che sarà attiva dalle ore 10:00 di domani, mercoledì 29 marzo 2023, la prevendita per la gara Cosenza – Pisa, valida per la trentunesima giornata del Campionato Serie BKT 2022/2023, in programma allo Stadio “San Vito – Gigi Marulla” alle ore 14:00 di sabato 1 aprile 2023. Il Cosenza Calcio informa che anche per questa gara il prezzo dei tagliandi delle Curve è fissato a 5,00 euro”.

Kevin Marulla “Cosenza e tifosi insieme per un solo obbiettivo”

Intanto, attraverso i propri canali social, il team manager Kevin Marulla, ha voluto lanciare ieri una appello al sostegno e alla coesione a tutti i tifosi del Cosenza, parlando di unità e di obiettivo rara giungere (la salvezza n.d.r.) più importante di ogni polemica e ben al di sopra di ogni Presidente, dirigente, allenatore o giocatore.

“Ho scelto questa immagine – ha scritto Kevin Marulla – per accompagnare ciò che voglio dirvi di importante nelle prossime righe e decido di farlo, per una volta, spogliandomi anche del mio ruolo e delle frasi di circostanza. Questo momento rappresenta per me una delle emozioni più intense degli ultimi anni. Non una semplice corsa ed esultanza di gruppo per un goal decisivo all’ultimo minuto, è stato molto di più! Ho ancora il brivido sulla pelle, quando ripenso agli sguardi, pieni di grinta e felicità, scambiati con alcuni di voi in quei secondi, battendoci la mano sul cuore. Non li dimenticherò mai! Una connessione fortissima tra il popolo e la squadra che, sono convinto, abbia toccato le coscienze di tutti. Voglio sottolinearlo a chiare lettere e con orgoglio immenso, la nostra tifoseria per quanto dimostrato negli anni meriterebbe sempre gioie del genere e siamo noi a dover dimostrare ogni giorno di meritare questo pubblico!”

“La società – ha scritto ancora Marulla – si è mostrata disponibile nel volere, fattivamente, instaurare un dialogo più costruttivo e collaborativo con la sua gente: dalla riduzione del prezzo dei biglietti, passando per l’incontro durante il quale è stato espresso dispiacere per le incomprensioni che hanno portato ad alcuni provvedimenti nei confronti dei tifosi ed ognuno ha avuto la possibilità di esprimere la propria opinione, anche duramente, ma sempre per un bene comune e finendo con l’aver interloquito direttamente con alcuni sostenitori al fine di chiarire alcuni equivoci, con un contatto umano e senza “barriere”.

“La squadra e lo staff tutto, stanno incarnando in pieno lo spirito dei lupi dimostrando di MERITARE tutto il supporto necessario per raggiungere, INSIEME come in questa esultanza in foto, un obiettivo più importante di ogni polemica e ben al di sopra di ogni Presidente, dirigente, allenatore o giocatore. Ci sarà tempo e modo, ancor di più a bocce ferme, di continuare ad incrementare un nuovo approccio e dialogo con tutti voi sulla falsa riga degli ultimi passi reciproci. Questo impegno deve essere priorità, sempre nel rispetto dei ruoli, e dobbiamo portarlo avanti con costanza. Oggi è il momento che tutti conosciamo bene, quello della battaglia sportiva a difesa di una città, di una provincia e di tutti quei lupi sparsi per l’Italia che questa categoria ci ha permesso di vedere nuovamente accanto alla squadra. Siamo alle porte di un nuovo finale di stagione in cui DOBBIAMO e POSSIAMO rimanere in piedi e per farlo serve tutto il nostro popolo alle nostre spalle! Adesso non ci sono più dubbi, davanti a voi, sul campo, ci sono “guerrieri” che vi meritano!”

Kevin Marulla