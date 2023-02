Cosenza, per la gara di sabato contro il Sudtirol curve al prezzo di 10 euro

COSENZA – Nuova iniziativa della società Cosenza Calcio che ha deciso di abbassare nuovamente i prezzi della Curva Nord Catena e della Curva Sud Bergamini. Non una sforbiciata netta, come era invece accaduto per la gara con il Parma (quando le due curve furono messe in vendita al prezzo di due euro), ma un piccolo sconto per cercare di portare più tifosi al Marulla. La prevendita della gara tra Cosenza e Sudtirol, valida per la venticinquesima giornata del Campionato Serie BKT 2022/2023, in programma allo Stadio “San Vito – Gigi Marulla” alle ore 14:00 di sabato 18 febbraio 2023 sarà attiva dalle ore 10:00 di domani, giovedì 16 febbraio 2023.

- Pubblicità Clikio single-

Intanto, dopo le immagini degli oltre mille tifosi presenti a Bari, resta da capire se i gruppi organizzati del tifo rossoblu della Bergamini e della Curva Catena, in aperta contestazione con il presidente Guarascio, decideranno di disertare lo stadio anche contro la squadra dell’ex tecnico Bisoli e per la terza partita casalinga consecutiva.