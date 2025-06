Cosenza ok alla Serie C, semaforo verde della Covisoc. Ma resta l’incertezza sul futuro della società

- Advertisement -

COSENZA – La Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio Professionistiche, (Co.Vi.So.C) ha dato parere favorevole sui conti del Cosenza Calcio e su tutta la documentazione presentata (insieme a quelle di altre 60 società del campionato di terza Serie) sull’iscrizione alla Serie C. Parere favorevole anche per altre società come Benevento, Ascoli, Ternana e Gubbio che hanno ottemperato a tutte le operazioni necessarie in termini di pagamenti e garanzie, così come alcune squadre del girone C che rischiavano di rimanere estromesse come il Foggia e la Casertana che hanno invece ottenuto anche loro il via libera.

Tornato in casa Cosenza è un primo piccolo tassello dopo la delusione cocente dell’ultimo campionato, culminato con la retrocessione e un futuro che resta ancora pieno di nubi e incertezze, con la tifoseria che ha già scaricato da tempo l’attuale dirigenza che dall’ultima gara della Serie B si è limitata a diffondere due comunicati nei quali si è passati da una cessione societaria che sembrava cosa fatta, alla scelta di programmare il ritiro in Sila.