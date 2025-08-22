HomeSport

Cosenza, nuovo rinforzo in difesa. Preso l’esperto centrale ex Torres Paolo Dametto

Il difensore centrale, che ha lasciato la Torres dopo 4 anni, 132 presenze e 6 reti, ha firmato un biennale con il Cosenza Calcio

Sport
Scritto da Sport
Stima lettura: Less than 1 minuti
- Advertisement -

COSENZA – Arriva un nuovo rinforzo per la difesa del Cosenza che sistema una delle caselle più importanti, ovvero quella dei centrali, con l’arrivo di Paolo Dametto, calciatore di grande esperienza e fisicità e con alle spalle oltre 280 partite in serie C tra Torres, Olbia, Pistoiese, Reggiana e Feralpi Salò. Il difensore ha firmato un contratto di due anni con il Cosenza.

Questo il comunicato della società “Il Cosenza Calcio comunica di aver acquisito dalla Torres i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Paolo Dametto. Il difensore, nato ad Arborea il 28 giugno del 1993, ha giocato con i sardi nelle ultime 4 stagione tra Serie D e Serie CCresciuto nel settore giovanile del Cagliari, in carriera ha vestito le maglie anche di Prato, Lumezzane, Reggiana, Olbia, Feralpisalò, Pistoiese e Picerno tra Serie D e Serie C. Dametto, che si trasferisce a Cosenza a titolo definitivo, ha firmato un contratto con i rossoblù fino al 30 giugno 2027. Il calciatore sarà da subito a disposizione di mister Buscè”.

- Pubblicità sky-

Ultimi Articoli

Amantea Sindaco Pellegrino

Amantea, il sindaco “orgogliosi del lavoro al depuratore. Nessuna irregolarità riscontrata dalla Procura”

Tirreno
AMANTEA (CS) - "A leggere le notizie riguardanti le attività di controllo disposte dalla Procura di Paola sugli impianti di depurazione della costa, Amantea...

Medici cubani, Molise e Sardegna seguono l’esempio della Calabria. UGL Salute: «Solo una soluzione...

Calabria
ROMA - Aveva fatto parlare tanto l'arrivo dei medici cubani in Calabria "reclutati" da Occhiuto per sopperire alle carenze della sanità regionale e nelle...
Elisoccorso

Violento scontro tra auto e moto sul lungomare di Praia a Mare: centauro in...

Tirreno
PRAIA A MARE (CS) - Nel pomeriggio di oggi, sul lungomare Sirimarco di Praia a Mare, si è verificato un grave incidente stradale che...

Nuovo sbarco di migranti in Calabria, in 79 soccorsi dalla Guardia costiera

Calabria
ROCCELLA IONICA (RC) - In Calabria oggi un nuovo sbarco di migranti. Nel primo pomeriggio di oggi, nel porto di Roccella Ionica sono arrivate...

Cosa si aspettano ora gli italiani da siti Web e App

Attualità
COSENZA  - Il modo in cui gli italiani usano Internet sta cambiando rapidamente. Gli utenti di oggi vogliono siti Web e App che non...

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Correlati

Carica altri

Categorie

Calabria37068Area Urbana22269Provincia19772Italia8001Sport3848Tirreno2902Università1450
-->
Sport
Altri Articoli di Sport

Leggi ancora

Ferrara e Contiliano
Sport

Rinforzi per il Cosenza: ufficiali il terzino sinistro Ferrara e il...

COSENZA - Primi rinforzi di categoria in casa Cosenza Calcio, che questa mattina ha ufficializzato l'arrivo del laterale sinistro di difesa Antonio Ferrara e...
Sport

Futsal Serie A 25/26, ecco il calendario della Pirossigeno Cosenza: ancora...

COSENZA - Pirossigeno Cosenza, sorteggiato oggi, con diretta dagli studi di Sky Sport 24, il calendario della stagione 2025/2026 di Serie A di Futsal....
Benedetto pugliese
Sport

Cosenza Calcio, Benedetto Pugliese è il nuovo responsabile del settore giovanile

COSENZA - Dopo aver chiuso l'accordo con il Marca, il Cosenza annuncia anche il nuovo responsabile del settore giovanile: la scelta è ricaduta su...
Buscè Allenatore Cosenza
Sport

Cosenza, la stilettata di Buscè «dal 25 luglio chiedo rinforzi. Qui...

COSENZA - Non è tanto la sconfitta contro il Monopoli (avversario anche domenica prossima nella 1' di campionato) e l'uscita dalla Coppa Italia di...
Monopoli Cosenza
Sport

Cosenza fuori dalla Coppa Italia, vince il Monopoli. E Buscè chiede...

MONPOLI (BA)  - Dopo le amichevoli estive, quello contro il Monopoli (avversario anche nella 1' di campionato) era il primo vero test per il...
Sport

Cosenza Calcio, svelate le nuove maglie da gioco Adidas per la...

COSENZA - Con un post sui social il Cosenza Calcio ha pubblicato le foto delle nuove maglie sportive che verranno indossate dai calciatori nel...
Carica altri

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA