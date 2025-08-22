Cosenza, nuovo rinforzo in difesa. Preso l’esperto centrale ex Torres Paolo Dametto

- Advertisement -

COSENZA – Arriva un nuovo rinforzo per la difesa del Cosenza che sistema una delle caselle più importanti, ovvero quella dei centrali, con l’arrivo di Paolo Dametto, calciatore di grande esperienza e fisicità e con alle spalle oltre 280 partite in serie C tra Torres, Olbia, Pistoiese, Reggiana e Feralpi Salò. Il difensore ha firmato un contratto di due anni con il Cosenza.

Questo il comunicato della società “Il Cosenza Calcio comunica di aver acquisito dalla Torres i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Paolo Dametto. Il difensore, nato ad Arborea il 28 giugno del 1993, ha giocato con i sardi nelle ultime 4 stagione tra Serie D e Serie C. Cresciuto nel settore giovanile del Cagliari, in carriera ha vestito le maglie anche di Prato, Lumezzane, Reggiana, Olbia, Feralpisalò, Pistoiese e Picerno tra Serie D e Serie C. Dametto, che si trasferisce a Cosenza a titolo definitivo, ha firmato un contratto con i rossoblù fino al 30 giugno 2027. Il calciatore sarà da subito a disposizione di mister Buscè”.