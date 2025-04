Cosenza nel baratro. Sconfitto 3 a 1 dalla Salernitana, per la C manca solo la matematica

- Advertisement -

SALERNO – Solo l’aritmetica tiene ancora il Serie B il Cosenza, sconfitto 3 a 1 dalla Salernitana (quindicesimo KO della stagione) al termine di una gara nella quale sono emerse le solite lacune di una squadra appena discreta solo nel primo tempo, chiuso sullo zero a zero, inguardabile per buona parte nella ripresa con i granata che ringraziano la mezza papera di Micai per sbloccare il match al 50′ con il destro di Corazza. Al 65′, altra dormita su un corner battuto dalla destra e 2 a 0 messo a segno da Ferrari che sfrutta anche l’assist di Sgarbi.

Partita chiusa al 78′: errore a centrocampo del Cosenza cha da via libera al contropiede della Salernitana che cala il tris con il destro chirurgico di Tongya sotto lo sguardo perso nel vuoto di Guarascio più volte inquadrato dalla TV. L’unico a dare una scossa è il neo entrato Zilli che trova il goal della bandiera al minuto 82′ dopo un bel controllo in area e una conclusione sul primo palo e poi sfiora il raddoppio con un destro che sfiora il palo. Troppo poco per una squadra che si avvicina alla retrocessione in serie C.

Salernitana-Cosenza: primo tempo con una sola occasione

Al 7′ arriva la prima occasione ed è per i padroni di casa con una girata in area di Soriano smanacciata da Micai. Passano 3′ minuti e Kouan atterra al limite dell’area Verde. Punizione battura dallo stesse Verde che dopo aver colpito la barriera calcia nuovamente in porta impegnando Micai che non respinge nel migliore dei modi: pallone che finisce sui piedi di Cerri che insacca ma il goal viene annullato per fuorigioco dell’attaccante.

Le due occasioni svegliano il Cosenza che inizia a farsi vedere dalle parti di Christensen anche se l’occasione migliore arriva al 26′ con l’incursione di Florenzi in area che però non se la sente di concludere in porta e mette un mezzo per Florenzi anticipato da Ruggeri. Al 32′ nuova occasione per i rossoblu: cross dalla destra di Florenzi e colpo di testa di Rizzo Pinna che spedisce fuori. Sul capovolgimento di fronte serve un miracolo di Micai per deviare la conclusione a botta sicura di Corazza, che si trova la porta praticamente spalancata dopo una clamorosa scivolata di Ricciadi. È la migliore occasione del primo tempo che si chiude sullo zero a zero.

Papera di Micai: vantaggio della Salernitana

La ripresa si apre con un cambio nei padroni di casa che trovano subito il vantaggio al minuto 49′ complice una mezza frittata di Micai che si fa battere dalla conclusione non certo irresistibile di Corazza dal limite. Il portiere del Cosenza ci mette una pezza sulla conclusione centrale di Verde. Alvini butta nella mischia Charlys e Mazzocchi e con i rossoblu chiamati ad una vera e propria impresa disperata. Ma è ancora la Salernitana ad andare vicino al goal con l’inzuccata di Cerri deviata da un mezzo miracolo di Micai questa volta reattivo.

Raddoppio granata con Ferrari

Micai che invece non può nulla al minuto 64′ quando arriva il raddoppio della Salernitana con la deviazione sotto porta di Ferrari che si fionda sul secondo palo dopo un corner battuto dalla destra. Goal annullato dal secondo assistente ma poi convalidato dalla Sala VAR.

Tris di Tongya. Di Zilli la rete della bandiera del Cosenza

Con la forze della disperazione i rossoblu si riversano nella metà campo della Salernitana ma le idee sono poche e confuse. In più al 77′ nuovo errore del Cosenza a centrocampo e ripartenza dei padroni di casa che trovano il 3 a 0 con il destro di Tongya sul primo palo e mettono il sigillo ad una gara che decreta la quasi matematica retrocessione in C del Cosenza. A rendere meno pesante il passive il terzo sigillo stagionale del neo entrato Zilli che raccoglie un pallone messo in area e dopo averlo controllato con il ginocchio batte Christensen. Lo stesso Zilli sfiora la doppietta personale con un destro che esce di un nulla alla destra del portiere.

SALERNITANA CALCIO (3-4-2-1): Christensen; Ruggeri, Ferrari, Lochoshvili; Ghiglione, Amatucci, Tello (46′ Hrustic), Corazza; Soriano (75′ Stojanovic), Verde (60 Tongya); Cerri (60′ Simy)

Panchina: Sepe, Gentile, Tongya, Hrustic, Simy, Njoh, Caligara, Reine-Adelaide, Stojanovic, Jaroszynski, Girelli, Raimondo

Allenatore: Pasquale Marino

COSENZA CALCIO (3-4-2-1): Micai; Sgarbi, Hristov, Venturi; Ricciardi (80′ Martino), Gargiulo, Kouan (53′ Charlys), Ricci (73′ D’Orazio); Florenzi, Rizzo Pinna (53′ Mazzocchi); Artistico (80′ Zilli)

Panchina: Vettorel, Cimino, Martino, Charlys, Fumagalli, D’Orazio, Dalle Mura, Caporale, Ciervo, Zilli, Mazzocchi, Kourfalidis

Allenatore: Massimiliano Alvini

Arbitro: Signor Davide Di Marco di Ciampino

Assistenti: Signori Marco D’Ascanio di Ancona e Francesco Cortese di Palermo

IV Uomo: Signor Fabio Rosario Luongo di Frattamaggiore

SALA VAR: Var Ivano Pezzuto di Lecce, Avar signor Giacomo Camplone di Pescara

Ammoniti: Kouan (C), Tello (S), Ruggieri (S), Ghiglione (S)

Espulsi:

Angoli: 3-9

Recupero: 3′ p.t. – 6′ s.t.

Note: Pomeriggio soleggiato e dal clima primaverile a Salerno con una temperatura di circa 26 gradi. Terreno dell’Arechi in perfette condizioni. Presenti poco meno di 17mila spettatori compresi i 150 tifosi del Cosenza sistemati nel settore ospiti. Prima del fischio d’inizio osservato un minuto di silenzio in memoria di Papa Francesco.