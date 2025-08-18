HomeSport

Cosenza, la stilettata di Buscè «dal 25 luglio chiedo rinforzi. Qui qualcuno non fa il suo lavoro»

Il tecnico del Cosenza Buscè «io sto facendo il mio lavoro da allenatore in modo professionale, c'è qualcuno che invece non lo sta facendo. Così non si può andare avanti»

Sport
Scritto da Sport
Stima lettura: 1 minuti
- Advertisement -

COSENZA – Non è tanto la sconfitta contro il Monopoli (avversario anche domenica prossima nella 1′ di campionato) e l’uscita dalla Coppa Italia di Serie C a scuotere nuovamente l’ambiente rossoblù, già logorato e demoralizzato. A preoccupare, oltre alla prestazione impalpabile, con giocatori fuori ruolo e adattati,  sono le parole, chiare e nette, pronunciate dal tecnico Buscè a fine gara. Un messaggio senza peli sulla lingua diretto alla società, a far capire che ancora prima di iniziare la stagione, c’è già da invertire subito la rotta. «Io sto facendo il mio lavoro da allenatore in modo professionale, c’è qualcuno che invece non lo sta facendo. Così non si può andare avanti».

A Cosenza siamo abituati a stagioni iniziate con una squadra tutta da costruire e giocatori, spesso, arrivati solo negli ultimi giorni di mercato. Eravamo anche abituati ad allenatori spesso parafulmini della società, che mai erano stati così chiari e diretti nell’evidenziare le lacune dell’organico come ha fatto Buscè. Ma quello che realmente preoccupa, ascoltando le parole rilasciate dal tecnico, è che non solo non sono arrivati i rinforzi che sta chiedendo da quando ha deciso di accettare la conduzione della prima squadra. Ma c’è anche il rischio che quei calciatori più esperti, che hanno deciso di rimanere dopo la retrocessione, se non adeguatamente supportati da un organico competitivo, finiscano per perdere anche quei piccolissimi stimoli rimasti e chiedere di andare via.

Cosenza ha bisogno di una squadra competitiva e di rinforzi immediatamente“. A questo punto toccherà alla società e al DS portare al più presto quelle perdine chiede da Buscè per poter affrontare un campionato di Serie C che si annuncia già complicato.

- Pubblicità sky-

Ultimi Articoli

elisoccorso

Piloti elisoccorso incrociano le braccia in Spagna, ecco cosa succede in Calabria e nel...

Calabria
CIRO (KR) - Contratto in lire e giorni di riposo conteggiati come ferie. I colleghi italiani dei piloti Avincis che stanno scioperando ad oltranza...
Scalea Sequestro

Scalea, ombrelloni abusivi sequestrati. Scoppia il caos: agenti accerchiati dai bagnanti – VIDEO

Tirreno
SCALEA (CS) - Avevano sequestrato diversi ombrelloni lasciati come "segnaposto" sulla spiaggia di Scalea nel giorno di Ferragosto. Ma, improvvisamente, forse avvertiti da qualcuno,...

Partorisce da sola in spiaggia, poi lascia la bimba in ospedale. A breve sarà...

Calabria
LOCRI  (RC) - Partorisce da sola sulla spiaggia per poi, dopo il ricovero in ospedale, insieme alla neonata, e le successive dimissioni dal nosocomio...
Monopoli Cosenza

Cosenza fuori dalla Coppa Italia, vince il Monopoli. E Buscè chiede urgentemente rinforzi

Sport
MONPOLI (BA)  - Dopo le amichevoli estive, quello contro il Monopoli (avversario anche nella 1' di campionato) era il primo vero test per il...
Autovelox

Autovelox a rischio spegnimento: il Mit lancia l’operazione verità e prepara la mappa nazionale

Italia
ROMA - Entro settembre sarà operativa, sul sito istituzionale del ministero delle infrastrutture, una applicazione a servizio degli enti locali, che avranno due mesi...

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Correlati

Carica altri

Categorie

Calabria36998Area Urbana22253Provincia19745Italia7995Sport3844Tirreno2889Università1449
-->
Sport
Altri Articoli di Sport

Leggi ancora

Monopoli Cosenza
Sport

Cosenza fuori dalla Coppa Italia, vince il Monopoli. E Buscè chiede...

MONPOLI (BA)  - Dopo le amichevoli estive, quello contro il Monopoli (avversario anche nella 1' di campionato) era il primo vero test per il...
Sport

Cosenza Calcio, svelate le nuove maglie da gioco Adidas per la...

COSENZA - Con un post sui social il Cosenza Calcio ha pubblicato le foto delle nuove maglie sportive che verranno indossate dai calciatori nel...
Kevin Cannavò
Sport

Cosenza, primo acquisto di mercato. Presto l’attaccante ex Vis Pesaro Kevin...

COSENZA - È l'attaccante Kevin Cannavò il primo acquisto del mercato estivo del Cosenza Calcio. Prelevato dal Venezia con prestito annuale con diritto di...
Michael Venturi Cosenza Calcio
Sport

Cosenza Calcio, altra cessione. Ceduto al Venezia il difensore Michael Venturi

COSENZA - Dopo l'attaccante Massimo Zilli, ceduto al Frosinone, un altro calciatore del Cosenza saluta la compagnai per restare a giocare in serie B....
Zilli
Sport

Cosenza Calcio: Massimo Zilli resta in serie B. L’attaccante ceduto al...

COSENZA - In attesa dei primi attesi movimenti in entrata il Cosenza ufficializza la cessione dell'attaccante Massimo Zilli al Frosinone che ha raggiunto l’accordo...
Intitolazioni Stadio Marulla
Sport

Stadio “Marulla”, aggiornato l’elenco ufficiale delle intitolazioni. A Emanuele Giacoia la...

COSENZA - La giunta comunale di Cosenza, con apposta delibera ha aggiornato l’elenco delle intitolazioni degli spazi e dei settori dello Stadio Comunale “San...
Carica altri

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA