Cosenza, la stilettata di Buscè «dal 25 luglio chiedo rinforzi. Qui qualcuno non fa il suo lavoro»

COSENZA – Non è tanto la sconfitta contro il Monopoli (avversario anche domenica prossima nella 1′ di campionato) e l’uscita dalla Coppa Italia di Serie C a scuotere nuovamente l’ambiente rossoblù, già logorato e demoralizzato. A preoccupare, oltre alla prestazione impalpabile, con giocatori fuori ruolo e adattati, sono le parole, chiare e nette, pronunciate dal tecnico Buscè a fine gara. Un messaggio senza peli sulla lingua diretto alla società, a far capire che ancora prima di iniziare la stagione, c’è già da invertire subito la rotta. «Io sto facendo il mio lavoro da allenatore in modo professionale, c’è qualcuno che invece non lo sta facendo. Così non si può andare avanti».

A Cosenza siamo abituati a stagioni iniziate con una squadra tutta da costruire e giocatori, spesso, arrivati solo negli ultimi giorni di mercato. Eravamo anche abituati ad allenatori spesso parafulmini della società, che mai erano stati così chiari e diretti nell’evidenziare le lacune dell’organico come ha fatto Buscè. Ma quello che realmente preoccupa, ascoltando le parole rilasciate dal tecnico, è che non solo non sono arrivati i rinforzi che sta chiedendo da quando ha deciso di accettare la conduzione della prima squadra. Ma c’è anche il rischio che quei calciatori più esperti, che hanno deciso di rimanere dopo la retrocessione, se non adeguatamente supportati da un organico competitivo, finiscano per perdere anche quei piccolissimi stimoli rimasti e chiedere di andare via.

“Cosenza ha bisogno di una squadra competitiva e di rinforzi immediatamente“. A questo punto toccherà alla società e al DS portare al più presto quelle perdine chiede da Buscè per poter affrontare un campionato di Serie C che si annuncia già complicato.