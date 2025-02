Cosenza, la sfida alla Juve Stabia nell’ennesimo crocevia salvezza. Alvini “serviranno le nostre qualità”

- Advertisement -

COSENZA – Una sfida fondamentale per il Cosenza, l’ennesima, impegnata domani sul campo della Juve Stabia, in un match che potrebbe rivelarsi cruciale dopo il ritrovato successo in campionato contro la Carrarese. I rossoblu si preparano a confrontarsi con una squadra ostica, che sta dimostrando solidità e determinazione soprattutto al Menti come ha evidenziato lo stesso tecnico Alvini in conferenza stampa «stanno facendo bene e non sono più una sorpresa. Rispetto per loro ma me domani interessa quelle che sono le nostre qualità tecniche, tattiche e fisiche. Sarà una partita su ritmi alti. Entrambe le squadre faranno il massimo per vincere. Servirà giocare una partita di spessore perché sarà fondamentale portare a casa punti importanti».

Il Cosenza si presenterà al Menti senza Mazzocchi squalificato, con Florenzi ancora out per infortunio mentre, come ha evidenziato Alvini, andranno valutate le condizioni di Artistico che ha avuto qualche problemino“. Ma i rossoblu recuperano Rizzo Pinna ma soprattutto Garritano « per noi è un elemento importante, vogliamo farlo giocare». Alvini spera che giocatori come Ciervo e Fumagalli possano replicare le buone prestazioni della prima parte di stagione ed ha sottolineato l’importanza di mantenere la calma e affrontare la partita con equilibrio, consapevole che una buona prestazione contro una Juve Stabia in forma potrebbe rilanciare le ambizioni della squadra.

Juve Stabia: avversario ostico e in grande forma

La Juve Stabia sta attraversando un periodo molto positivo ed è reduce dal 3 a 1 al Bari. In conferenza stampa, l’allenatore Pagliuca ha dichiarato che la partita contro il Cosenza non sarà affatto facile. L’ultimo posto non rispecchia il valore del Cosenza e la Juve Stabia è consapevole che dovrà fare molta attenzione sottolineando l’importanza di adattarsi velocemente al gioco del Cosenza. Per quanto riguarda i precedenti tra le due squadre, la Juve Stabia ha avuto il sopravvento sul Cosenza, con 5 vittorie su 11 incontri disputati al “Romeo Menti”. Il Cosenza, invece, ha trovato la sua ultima vittoria proprio nel 2018, grazie ai gol di Calamai e Dermaku, un successo che è rimasto nella memoria dei tifosi come uno dei pochi squilli di gioia degli ultimi anni.