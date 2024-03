Cosenza, la delusione di Caserta “è stata un brutta gara, abbiamo avuto paura di perdere”

COSENZA – Un pareggio per zero a zero contro il Cittadella (che arrivava da 8 sconfitte consecutive) che muove la classifica, ma che lascia il Cosenza nel limbo della Serie B, a quattro punti dalla zona play-out (in attesa del risultato della Ternana) e a tre da quella play-off. Ma quello che preoccupa di più, è ancora una volta la sterilità in zona offensiva e un Marulla che resta quasi tabù: una sola vittoria casalinga negli ultimi quattro mesi per la squadra di Fabio Caserta sonoramente fischiato e contestato a fine gara dai 4mila del Marulla.

Il tecnico, dal canto suo, a fine gara non ha nascosto la prova negativa della sua squadra “abbiamo avuto paura di perdere, non abbiamo fatto una buona gara e sinceramente potevamo fare qualcosa di più, anche perché il Cittadella, in tutta onestà, non ci ha messo in grande difficoltà. Un pò meglio nel primo tempo dove abbiamo fatto benino, ma nella ripresa la prova non è data soddisfacente. Ora non resta che rimetterci sotto al lavoro pensare alla gara con la Ternana che in caso di successo potrebbe rilanciarci. Gli strascichi del derby? Si sono fatti sentire a livello mentale e anche l’assenza di Tutino. Inutile nasconderlo, per noi è un punto di riferimento. In attacco Forte non ha fatto bene, meglio Crespi, è un giovane che tiene botta e su cui ci si può puntare”