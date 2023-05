Cosenza KO con il Cagliari. Rossoblu ai play-out contro il Brescia, ma da quart’ultima

COSENZA – Il Cosenza viene sconfitto 1 a 0 al Marulla dal Cagliari e dovrà giocarsi le sue chances di permanenza in Serie B attraverso i play-out come accaduto lo scorso anno. I rossoblu non riescono nemmeno a mantenere il quint’ultimo posto in classifica, per il pareggio del Brescia a Palermo (le rondinelle hanno gli stessi punti de Cosenza sono in vantaggio per gli scontri diretti) mentre il Perugia retrocede in C con Benevento e Spal. Questo significa che i rossoblu giocheranno l’andata a Cosenza giovedì 25 maggio (ritorno Brescia il 1′ giugno) e dovranno necessariamente vincere per rimanere in serie B.

Il Cagliari invece accede ai play-off e ringrazia nuovamente il suo bomber La Padula in goal con un colpo di testa a metà primo tempo e autore di una prestazione maiuscolo condita da una traversa scheggiata ed altre occasioni. Il Cosenza, che ci ha provato fino alla fine, paga ancora una volta la scarsa vena realizzativa e può recriminare per la traversa colpita da D’Orazio. Ora la doppia sfida play-out conto il Brescia.

Cosenza Cagliari: le scelte di Viali

Emergenza soprattutto in attacco per Viali che deve rinunciare a Nasti e Delic e schiera Zilli terminale offensivo. In difesa Venturi prende il posto dello squalificato Vaisanen, mentre a centrocampo occasione dal primo minuto per Cortinovis preferito a Bresciani non in pefette condizioni. In un Marulla tornato a infuocarsi, è del Cosenza la prima conclusione con un sinistro a giro di Zilli, servito in profondità da Marras, che termina largo.

Gran conclusione al volo di Azzi, alto di poco

La replica del Cagliari è nella conclusione in area di La Padula che impegna Micai a terra. Passa un minuto e Florenzi, dopo ino slalom al limite, conclude largo mentre la conclusione di Praszelik dal limite non impensierisce Radunovic. Sono passati appena 5 minuti e la gara è già intensa e combattuta. Poi per una decina di minuti in cui le squadre sembrano controllarsi. Al 17′, splendida combinazione, tra Azzi e La Padula, con la conclusione al volo del terzino del Cagliari che sfiora la traversa.

Micai Si salva su Pavoletti, La Padula insacca di testa

Il Cosenza torna a rendesi pericoloso con un paio di incursioni di Cotinovis, ma al 24′ il Cagliari sblocca il match con la rete numero 21 del capocannoniere del campionato La Padula. Micai compie un autentico miracolo sul colpo di testa ravvicinato di Pavoletti. Sulla sfera il più lesto di tutti è La Padula che sempre di testa insacca.

Al 35′ enorme occasione ancora per La Padula. L’attaccante è servito in area da un preciso cross di Mancosu, ma il suo colpo di testa è a metà tra un tiro e un cross e la palla termina fuori. Il Cosenza si rende pericoloso al 38‘: Marras se ne va a destra e scodella al centro un pallone invitante per Cortinovis che non arriva a colpire di testa. In chiusura di primo tempo qualche protesta del Cosenza per una caduta di Martino in area. Il signor Abisso non fa una grinza. Si va la riposo con i sardi avanti.

Traverse per La Padula e D’Orazio

La ripresa si apre con gli stessi 22 del primo tempo e con un‘occasione per il solito La Padula che gira sull’esterno della rete un assist di Pavoletti che al 48′ si mette in proprio e conclude dal limite spedendo di poco fuori. Viali inserisce D’Urso e Finotto per avere qualche soluzione offensiva in più. Ma è ancora La Padula a sfiorare il vantaggio scheggiando la traversa con un colpo di testa.

Il Brescia, sotto di due a zero, pareggia a Palermo e allora il Cosenza inizia ad attaccare con maggiore convinzione, spinto anche da un Marulla eccezionale. Al 61′ clamorosa traversa colpita da D’Orazio. Il terzino si fionda su un lungo cross di Martino ma il suo colpo di testa si stampa sulla traversa. Il Cosenza ci prova in tutti i modi, ma il Cagliari si difende con ordine chiudendo tutti gli spazi e giocando di rimessa. E proprio su una ripetenza, al 77′, Calò salva sulla linea un pallone colpito di testa da Altare. Al minuto 89′ D’Orazio viene murato e sulla ribattuta Bresciani spara in curva. Finisce con la sconfitta del Cosenza che giocherà i play-out da quart’ultima.

——————————————————————————-

COSENZA CALCIO (4-3-2-1): Micai; Martino, Venturi, Meroni, D’Orazio; Voca (67′ Calò), Praszelik (54′ Finotto), Florenzi (67’Brescianini); Marras, Cortinovis (54′ D’Urso); Zilli (75′ Arioli)

Panchina: Marson, Rispoli, Brescianini, Rigione, Calò, Kornving, D’Urso, Salihamidzic, Finotto, Agostinelli, La Vardera, Arioli

Allenatore: William Viali

CAGLIARI CALCIO (4-3-1-2): Radunovic; Zappa, Dossena, Altare, Azzi; Kourfalidis (74′ Nandez), Rog (Viola), Deiola; Mancosu (63′ Luvumbo); Pavoletti (63′ Obert), Lapadula (89′ Prelec)

Panchina: Aresti, Ciocssi, Goldaniga, Nandez, Viola, Prelec, Lella, Barreca, Obert, Luvumbo, Di Pardo

Allenatore: Claudio Ranieri

Arbitro: Signor Rosario Abisso di Palermo

Assistenti: Signori Matteo Passeri di Gubbio e Alessandro Costanzo di Orvieto

IV uomo: Signor Adalberto Fiero di Pistoia

SALA VAR: Signori Luigi Nasca di Bari e Gianpiero Miele di Nola

Ammoniti: Deiola (CA), La Padula (CA)

Espulsi:

Angoli: 7-2

Recupero: 1′ p.t. – 4′ s.t.

Note: Serata fresca e nuvolosa a Cosenza con una temperatura di circa 16 gradi. Terreno del Marulla in buone condizioni. Presenti 14.248 spettatori (1.468 abbonati + 11.066 biglietti) per un incasso di 57.100 €. Presenti 54 tifosi del Cagliari sistemati nel settore ospiti. Prima del fischio di inizio le die squadre hanno osservato un minuto di silenzio in memoria delle vittime dell’alluvione in Emilia Romagna.

