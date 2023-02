Cosenza, il portiere Micai « la presenza dei tifosi sarebbe per noi una marcia in più»

- Pubblicità Clickio 1 -

COSENZA – Che l’apporto del San Vito Marulla manchi tanto al Cosenza calcio è un qualcosa di risaputo. Non ne fanno un mistero neanche gli stessi giocatori della squadra rossoblu e, nello specifico, il portiere Alessandro Micai. Pur essendo uno degli ultimi arrivati, l’estremo difensore dei lupi ha subito capito l’importanza che riveste per una squadra come il Cosenza la presenza del pubblico.

Micai ha esplicitamente fatto un confronto con altre tifoserie sottolineando così il calore del San Vito Marulla. “La presenza dei tifosi sarebbe non una marcia in più, ma due“.

Ovviamente nessuno discute i contenuti della protesta, ma solo quanto il pubblico può incidere nelle gare casalinghe. Il Cosenza, intanto, prepara il doppio impegno, prima la trasferta di Como, poi il derby contro la Reggina. Per favorire la presenza di pubblico, la società ha praticamente invitato le scuole e le scuole calcio in occasione del match casalingo di martedì contro la squadra di Inzaghi. Viali, intanto, spera di recuperare Florenzi, ma la certezza da cui si parte per puntare alla salvezza, come ha ribadito proprio il centrocampista, è la compattezza del gruppo.