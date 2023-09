Cosenza: gran colpo di mercato. Preso dal Frosinone Canotto, vicinissimo Improta

COSENZA – Ultime ore di calciomercato e il Cosenza piazza due importantissimi colpi dalla cintola in su regalando a Caserta rinforzi di qualità. Uno è praticamente ufficiale, l’altro quasi. Dal Frosinone è arrivato l’esterno d’attacco Luigi Canotto, lo scorso anno alla Reggina. Il direttore Sportico Gemmi ha battuto la concorrenza di diverse squadre di Serie B (tra tutte Parma e Cremonese) e il Cosenza si è assicurato le prestazioni di uno dei più forti esterni d’attacco della Serie B. Nativo di Rossano, Canotto si trova già a Cosenza e nel tardo pomeriggio la società ha dato l’ufficialità della notizia.

Dopo un lungo tira e molla alla fine anche Riccardo Improta dovrebbe arrivate al Cosenza. Dopo aver raggiunto da tempo l’accordo con il calciatore sarebbe stato trovato anche quello con il Benevento che porterebbe il centrocampista offensivo ad essere un nuovo calciatore rossoblu. L’arrivo di Improta porterebbe alla cessione di D’Urso alla Triestina che ha preso anche Finotto. Nelle ultimissime ore di mercato il Cosenza dovrebbe anche chiudere con l’arrivo di un attaccante di peso. Nelle ultime ore sembrava tutto fatto con il Bari per l’arrivo in prestito di Scheidler, ma i rossoblu avrebbero virato all’ultimo momento su un altro attaccante, sondando anche la Sampdoria per La Gumina.