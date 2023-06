COSENZA – Con negli occhi ancora la gioia per l’ennesima e sofferta salvezza del Cosenza in quel di Brescia, gli ultras della Curva Sud Donato Bergamini, con un comunicato sulla loro pagina Facebook, chiedono un nuovo costruttivo incontro ai gruppi che assiepano invece della Nord “per affrontare nel miglior modo possibile la prossima stagione che, con ogni probabilità, sarà più impegnativa di quella appena conclusa” ma anche per provare a tornare tutti insieme al Marulla, senza divisioni come accaduto macinando migliaia di chilometri nelle trasferte di questa lunga ed estenuante stagione.

“È passato un altro anno, una stagione che ancora una volta ci ha visti tifare dai gradoni di due curve diverse, un anno dove un ragazzino che all’inizio di questa divisione aveva 12 anni ora è diventato maggiorenne, un anno dove ci si guardava da lontano e si diceva “che peccato!” si legge nel comunicato.

“Un anno che ci ha visti macinare migliaia di chilometri, riempiendo, insieme, i settori ospiti di tutta Italia, un anno di “non si sa quanti sono nè da dove partono, un anno di “io per te canterò dai Cosenza. Un anno di aggregazione in trasferta con tutta la provincia e con chi è stato costretto ad emigrare al nord, un anno che ci ha visto disertare le curve per dare un segnale forte contro Guarascio e la società, un anno che ci ha visto scendere insieme in piazza per urlare la nostra rabbia e per difendere la dignità di un’intera provincia, un anno che ci ha visto condividere gioie e dolori nella difesa del nome di Cosenza”.

“Un anno in cui abbiamo ricordato ogni giorno Piero Romeo e tutti gli ultras scomparsi, un anno che ha visto crescere il già lungo elenco dei nostri fratelli diffidati costretti a firmare in questura spesso con accuse assurde, un anno dove il nome di Marulla, di Bergamini e di Catena è stato urlato fino al cielo, un anno che ci ha visti difendere e mantenere la categoria, passando dall’inferno al paradiso. Crediamo che i tempi siano maturi per un nuovo confronto tra tutte le anime che compongono il panorama ultras di Cosenza e provincia”.

“Per questo motivo – conclude il comunicato – invitiamo tutti coloro i quali prendono posto in Curva Sud ed in Curva Nord ad incontrarsi domenica 18 Giugno, alle ore 9.30, presso il parco Emilio Morrone. Confrontiamoci e discutiamo per affrontare nel miglior modo possibile la prossima stagione che, con ogni probabilità, sarà più impegnativa di quella appena conclusa”.