Cosenza, Gianluigi Sueva ceduto alla Lucchese. In attacco forte interesse per Nestorovski

COSENZA – In attesa degli ultimi importati innesti di mercato, il Cosenza sta completando alcune operazioni in uscita. Hanno salutato la compagnia il classe 2000 Frank Teyou e il classe 2002 Thomas Prestiann. Per entrambi risoluzione consensuale del contratto. Di oggi invece la cessione del calciatore Gianluigi Sueva, classe 2001, alla Società Lucchese 1905. Sueva, cresciuto nel vivaio rossoblù, ha collezionato complessivamente 23 presenze con la maglia del Cosenza tra Campionato Coppa Italia. “A Gianluigi – scrive in una nota ala società – l’augurio di vivere la nuova esperienza professionale nel migliore dei modi”.

Per quanto riguarda invece i nuovi arrivi, il Direttore sportivo Roberto Gemmi sta lavorando per portare a Cosenza un attaccante di centrale di peso. Nelle ultime ore si sono fatti i nomi di Gennaro Borrelli del Frosinone ma soprattutto quello di Ilija Nestorovski, 33 anni. Come riportato da alcuni quotidiani online friulani, per il macedone che in queste settimane si è allenato a Udine nonostante la fine del suo contatto, i rossoblu avrebbero battuto la concorrenza della Ternana. Un accordo di massima ci sarebbe come ha confermato anche l’esperto di mercato Gianluca Di Marzio. Ma sensazione è che comunque l’affondo decisivo dovrebbe scattare soltanto nei prossimi giorni.