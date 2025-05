Cosenza, fine dei giochi: è retrocesso in serie C. Rossoblu sconfitti 2 a 1 dal Sudtirol salutano la B

- Advertisement -

BOLZANO – Il Cosenza da questa sera è matematicamente retrocesso in in serie C. Al rossoblu serviva un successo per sperare in un clamoroso miracolo, è arrivata invece una sconfitta per 2 a 1, che decreta la fine di qualsiasi conteggio o speranza. Mazzocchi illude a metà primo tempo, poi la rimonta del Sudtirol che pareggia con Molina allo cadere della prima frazione e, nella ripresa, complice anche l’ennesima i genua espulsione di Florenzi, completa la rimonta trovando la rete del 2 a 1 con Davi che regala ai padroni di casa un salvezza quasi certa mentre i rossoblu sulle gambe crollano e tornano nell’inferno della Serie C dopo sette stagioni.

Eppure si era visto il solito bel primo tempo del Cosenza che, pronti via, era andato subito vicino al vantaggio con Zilli. Rizzo Pinna lavora un buon pallone a sinistra e mette in mezzo per il colpo di testa di Zilli che esce di un nulla. Il Sudtirol prova a replicare con la conclusione di Casiraghi bloccata da Micai. Ma il Cosenza ha più voglia e al 17′ sblocca la gara con il colpo di testa vincente di Mazzocchi. Fa tutto Zilli (bravo a sfruttare un erroraccio a centrocampo di Masiello) che palla la piede arriva al limite dell’area e pennella sul secondo palo per la testa dell’attaccante che a porta praticamente vuota trova la sua 4′ rete stagionale.

Cosenza avanti e Sudtirol che prova a scuotersi conquistando due angoli consecutivi e creando un pericolo con il colpo di testa di Molina che termina largo attraversando tutto lo specchio della porta. Al 26′ Micai deve invece metterci i pugni per deviare la conclusione di Pyyhtia dal cuore dell’area. I rossoblu tengono botta cercando di chiudere tutte le linee di passaggio ai biancorossi e provando anche a pungere in contropiede. Intorno al 38′ gioco fermo per oltre 2 minuti per un check del Var su un possibile calcio di rigore per i padroni di casa. Tremolada va a vedere il monitor e decide che si tratta di un contatto involontario. Al 40′ il Cosenza torna a riaffacciarsi dalle parti di Adamonis con colpo di tacco volante di Gargiulo che non inquadra lo specchio della porta. Nel primo dei tre minuti di recupero però il Sudtirol agguanta il pari con un destro fulmineo dal limite dell’area di Davi che passa tra una selva di gambe, trova la deviazione di Molina sottoporta e batte Micai. Il primo tempo si chiudere con l’espulsione dalla panchina dei padroni di casa del vice di Castori Bocchini per proteste.

La ripresa si apre con un cambio nei padroni di casa (fuori Rover per Merkaj) e, come accaduto nel primo tempo, con una buona occasione per Massimo Zilli che colpisce al volo sul cross di Mazzocchi: pallone deviato da Pietrangeli. Ma è del Sudtirol l’occasione più pericolosa con l’incursione di Odogwu che resiste a Caporale, calcia in diagonale colpendo in pieno il palo. I rossoblu iniziano a soffrire un Sudtirol più intraprendente. In più, al 59′ Florenzi si becca il secondo giallo per un fallo inutile su Masiello e lascia il Cosenza in dieci. Al 68′ il Sudtirol effettua il sorpasso trovando la rete del 2 a 1 con Davi, che raccoglie un cross dalla destra: stoppa di petto e in diagonale fa secco Micai. Cosenza con due piedi in serie C a cui servirebbe un successo e una vera e propria impresa. Artistico ci prova un paio di volte ma senza successo mentre Sgarbi sulla linea evita il 3 a 1 sulla conclusione a botta sicura di Gori.

SUDTIROL (3-5-2): Adamonis; Giorgini, Pietrangeli, Masiello; Molina, Pyyhtia (71′ Tait), Kofler (85′ El Kaouakibi), Casiraghi (71′ Belardinelli), S. Davi; Rover (46′ Merkaj), Odogwu (88′ Gori)

Panchina: Poluzzi, Lamanna, Martini, El Kaouakibi, Gori, Mallamo, Vergani, Belardinelli, Praszelik, Tait, Merkaj, Veseli

Allenatore: Bocchini (Castori squalificato)

COSENZA CALCIO (3-4-2-1): Micai; Sgarbi, Hristov, Caporale (63′ Kouan); Ciervo (63′ Ricciardi), Florenzi, Gargiulo (77′ Novello), D’Orazio; Mazzocchi (70′ Cruz, Rizzo Pinna; Zilli (63′ Artistico)

Panchina: Vettorel, Baldi, Venturi, Cimino, Contiero, Kourfalidis, Ricciardi, Kouan, Cruz, Fumagalli, Artistico,

Allenatore: Massimiliano Alvini

Arbitro: Signor Paride Tremolada di Monza

Assistenti: Signori Fabrizio Aniello Ricciardi di Ancona e Lorenzo Giuggioli di Grosseto

IV Uomo: Signor Michele Pasculli di Como

SALA VAR: Var signor Fabio Maresca di Napoli, AVAR signor Orlando Pagnotta di Nocera Inferiore

Ammoniti: Molina (S), Rover (S), Florenzi (C), Merkaj (S), D’Orazio (C), Aristico (C)

Espulsi: Florenzi (C)

Angoli: 10-3

Recupero: 5′ p.t. – 6. s.t.

Note: Pomeriggio soleggiato e ventoso a Bolzano con una temperatura di circa 15 gradi. Terreno del Druso in perfette condizioni. Presenti poco meno di 5mila spettatori, compresi i 200 tifosi del Cosenza sistemati nel settore ospiti