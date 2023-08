Cosenza, fatta per il ritorno di Marras. In rossoblu a titolo definitivo dal Bari

COSENZA – Marras è pronto a riabbracciare Cosenza e continuare la sua avventura con i rossoblu, dopo l’incredibile salvezza dello scorso campionato. Manca solo l’ufficialità ma l’esterno è in arrivo in città e a breve si aggregherà ai compagni. È infatti in corso lo scambio di documenti tra il Cosenza e il Bari.

Il classe 1993, arrivato nel mercato di riparazione, ha contribuito in modo determinante alla rincorsa salvezza del Cosenza. Dovrebbe arrivare al Cosenza a titolo definitivo e firmare un contratto di due anni. Si allontana così la pista che portava all’acquisizione di Improta dal Benevento, mentre resta aperta quella di Viviani sempre dai sanniti.