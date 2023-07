Cosenza, esordio al Marulla con l’Ascoli dell’ex Viali. Il derby con il Catanzaro alla 14 giornata

COMO – Nella suggestiva cornice di Villa Olmo a Como, è stato svelato il calendario di Serie B stagione 2023/2024. Tra i dirigenti presenti all’evento anche il presidente del Cosenza Eugenio Guarascio. Dopo le parole di Balata e di Gravina che hanno evidenziato il grande successo di pubblico in TV e negli stadi nella passata stagione, con nuovi investimenti per il futuro, sono state finalmente pubblicate le 38 giornate dove, per la prima volta, è stato introdotto il formato asimmetrico, quello che prevede per il ritorno una sequenza di partite non speculare all’andata.

Serie B, il via con l’anticipo di venerdì 18 agosto

La prima giornata è prevista tra sabato 19 e domenica 20 agosto con l’anticipo di venerdì 18 agosto 2023. Il campionato di Serie B si concluderà venerdì 10 maggio 2024. Al posto della Reggina una X in attesa di capire se saranno gli amaranto (che hanno presentato l’ennesimo ricorso) a disputare il prossimo campionato oppure il Brescia la prima ad avere diritto di riammissione.

Cosenza esordio al Marulla contro l’Ascoli

Il Cosenza, dopo l’incredibile salvezza contro il Brescia nei play-out – disputerà il suo sesto campionato consecutivo in cadetteria con alla guida il tecnico Fabio Caserta. Per uno strano scherzo del destino l’esordio dei rossoblu sarà al Marulla contro l’Ascoli dell’ex tecnico Viali. Alla seconda il lupi andranno a Venezia e poi alla terza il Modena in casa. Alla quarta giornata la X (quindi o Reggina o Brescia). Poi il Sudtirol. Alla decima giornata la sfida alla Sampdoria. L’atteso derby contro il Catanzaro si giocherà alla 14 giornata allo stadio Ceravolo

Serie B: turni infrasettimanali, soste e boxing day

Per quanto durante le soste, la Serie B resterà ferma durante le gare della nazionale mentre la sosta invernale è prevista dal 27 dicembre al 12 gennaio, con la prima giornata di ritorno stabilita il 13 gennaio. Saranno cinque i turni infrasettimanali: martedì 29 agosto, martedì 26 settembre, martedì 26 dicembre, martedì 27 febbraio e mercoledì primo maggio oltre a Pasquetta lunedì primo aprile 2024.

La compilazione dei calendari ha tenuto in considerazione alcune variabili: le squadre che si sono già incontrate durante la prima giornata o l’ultima di Serie B 2022/2023 non possono incontrarsi nel primo turno o nell’ultimo della Serie B 2023/2024.