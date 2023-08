COSENZA – Che i tifosi del Cosenza non fossero avvezzi agli abbonamenti allo stadio è cosa nota. Ma il numero di nuove tessere sottoscritte nella prima fase della campagna abbonamenti, mostra dei risultati abbastanza impietosi, al netto dell’entusiasmo ritrovato, dei primi convincenti risultati della squadra e di una campagna acquisti sicuramente differente rispetto agli ultimi anni (in primis la conferma di Micai e i ritorni di Tutino e Marras) e con un colpo in attacco da relegare alla tifoseria oramai ad un passo: appena 698 nuovi abbonamenti che, aggiunti al rinnovo delle vecchie sottoscrizioni e ai tagliandi lupacchiotto, porta ad un totale di circa 1200 tessere.

Per fare un confronto, nello scorso campionato, il numero totale degli abbonamenti era stato di 1.468. Ad incidere sul dato diversi fattori: come detto la non abitudine dei tifosi rossoblu ad abbonarsi. Da sempre i sostenitori hanno preferito il biglietto alla tessera annuale e le presenze allo stadio non sono di certo mancate nei momenti cruciati degli ultimi anni e in questa nuova stagione (vedi anche gara contro il Sassuolo e l’Ascoli). Secondo, non meno importante, i prezzi decisamente più alti rispetto alla passata stagione e in una fase in cui molte famiglie devono fare i conti con aumenti un pò ovunque e costo della vita alle stelle.

Il numero delle tessere potrebbe comunque aumentare, visto che la società ha deciso di prorogato la campagna abbonamenti fino al 29 agosto giorno della gara di Campionato, valevole per la terza giornata, contro il Modena del 29 agosto. L’abbonamento acquistato in questa fase avrà validità per le restanti 18 gare casalinghe della stagione regolare e comprenderà quindi anche l’evento denominato “Giornata rossoblù”, escluso dal pacchetto messo in vendita in precedenza. Confermati i prezzi, le offerte e le modalità di acquisto.