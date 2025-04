- Advertisement -

FROSINONE – Il Cosenza torna da Frosinone con un pareggio per 2 a 2 indigesto e un mare di polemiche per la pessima direzione di gara del signor Cosso di Reggio Calabria. I rossoblu due volte in vantaggio grazie alle reti di Artistico e Rizzo Pinna nel primo tempo, intervallati dal momentaneo pareggio di Darboe, nella ripresa sprecano almeno quattro occasioni per il 3 a 1 (clamoroso l’errore sotto porta di Artistico), poi restano in dieci per il rosso diretto a Kourfalidis appena entrato in campo dopo revisione del Var (per un calcio che colpisce in volto Bettella ma in un’azione da gioco) che tramuta il cartellino giallo iniziale in rosso. La beffa nei minuti finali quando il Frosinone, nell’ultimo disperato assalto trova il 2 a 2 al 97′ con il colpo di testa di Pecorino ma quando i minuti di recupero concessi erano sei ed erano abbondantemente finiti. Resta il rimpianto, l’ennesimo, per due punti gettati alle ortiche con i rossoblu sempre ultimi che affronteranno sabato prossimo il Brescia.

Primo tempo che si chiude con il vantaggio del Cosenza. Dopo una ventina di minuti in cui le due squadre combattono a centrocampo, alla prima incursione i rossoblu trovano il vantaggio al minuto 23′: Artistico riceve da Cimino e con un preciso piattone destro al volo batte Cerofolini trovando la sua quarta rete con la maglia del Cosenza. Al 26′ si vedono anche i padroni di casa: Marchizza mette in area per Distefano che anticipa Venturi provando a deviare in scivolata, ma per fortuna del Cosenza non arriva sulla sfera che termina sul fondo.

Il Cosenza regge bene ma al 38′, alla prima disattenzione, subisce il pareggio del Frosinone. Cimino si perde Kvernadze sul lancio di Marchizza. Pallone in area per Darboe che con troppa facilità controlla e conclude in rete. Passano due minuti e dall’altro lato Ghedjemis mette in aera per l’accorrente Distefano che da due passi spara sopra la traversa. Minuti finali del primo tempo con un Frosinone decisamente più pericoloso e ancora al tiro con un diagonale del solito Marchizza, ma al 44′ è ancora il Cosenza a rimettere il naso avanti con la rete di Rizzo Pinna che con una percussione centrale entra in area, è fortunato a vincere un rimpallo con Bettella e poi con un tocco di esterno destro batte Cerofolini per il nuovo vantaggio rossoblu. Si va al riposo la squadra di Alvini avanti per 2 a 1.

Ripresa con il Frosinone in avanti alla ricerca del pari che ci prova con la conclusione di Ghedjemis fuori e il destro di Marchizza respinto da Venturi. Ma al 54′ è il Cosenza a sfiorare il 3 a 1 con un destro a giro di Florenzi che esce di un niente alla sinistra di Cerofolini che nulla avrebbe potuto. Al minuto 60′ Micai deve superarsi per respingere la conclusione di Tsadjout che con un fortunato rimpallo al limite si era ritrovato a tu per tu con il portiere del Cosenza. Ma è ancora il Cosenza che deve mangiarsi le mani per la clamorosa occasione sciupata da Artistico al 63′: solo davanti la porta sparacchia incredibilmente al lato un pallone di platino messo in mezzo da Ricci. Due minuti dopo è Cerofolini invece a negare la doppietta ad Artistico bravo a controllare con il petto e a concludere in diagonale trovando la parata del portiere del Frosinone. Girandola di cambi da una parte e dall’altra e si arriva al 74′ quando Tsadjout gira di testa un cross dalla sinistra, mandando il pallone di poco alto sulla traversa.

Al minuto 79′ Kourfalidis, appena entrato al posto di Cruz, si becca il rosso diretto (dopo il richiamo del Var) per un intervento con la gamba alta e un calcio al volto Barcella. Alvini richiama Florenzi e butta nella mischia Ciervo con il Cosenza che terminerà l’ennesima partita in inferiorità numerica. Con l’uomo in meno i rossoblu si barricano in difesa schiacciati dal Frosinone che al minuto 87′ va alla conclusione con Monterisi che sfiora la traversa. Nei minuti di recupero contropiede di Ciervo che mette in mezzo per Artistico anticipato d’un soffio dal tuffo di Cerofolini. Ultimi minuti di enorme sofferenza per un Cosenza stanchissimo che rischia sul diagonale di Darboe che esce di pochissimo ma poi deve arrendersi al 97′ con il colpo di testa di Pecorino all’ultimo secondo che regala un pareggio di platino ai padroni di casa mentre per il Cosenza è un pari atroce.

————————————————————————————

FROSINONE CALCIO (4-3-3): Cerofolini; A. Oyono (57′ Tsadjout), Monterisi, Bettella, Marchizza (88′ Pecorino); Bohinen, Vural (46′ Barcella), Darboe; Ghedjemis, Distefano (57′ J. Oyono), Kvernadze (67′ Ambrosino)

Panchina: Sorrentino, Cittadini, Lucioni, Szyminski, Bracaglia, J. Oyono, Cichella, Barcella, Begic, Ambrosino, Pecorino, Tsadjout

Allenatore: Paolo Bianco

COSENZA CALCIO (3-4-2-1): Micai, Hristov Venturi, Dalle Mura, Cimino (68′ Ricciardi) Gargiulo, Florenzi (80′ Ciervo), Ricci, Rizzo Pinna (68′ Charlys), Cruz (76′ Kourfalidis), Artistico

Panchina: Vettorel, Baldi, Ricciardi, D’Orazio, Ciervo, Kourfalidis, Charlys, Kouan, Fumagalli, Mazzocchi, Novello, Zilli

Allenatore: Massimiliano Alvini

Arbitro: Signor Francesco Cosso di Reggio Calabria

Assistenti: Signori Daniele Bindoni di Venezia e Marco Emmanuele di Pisa

IV Uomo: Signor Andrea Ancora della sezione di Roma 1

SALA VAR: Var signor Francesco Fourneau di Roma 1, Avar signor Gianpiero Miele di Nola

Ammoniti: Florenzi (C), Monterisi (F), Bohinen (F), Kourfalidis(C), Ricci (C), Ricciardi (C)

Espulsi:

Angoli: 6-0

Recupero: 1′ p.t. – 6′ s.t.

Note: Pomeriggio soleggiato e dal clima primaverile a Frosinone con una temperatura di circa 20 gradi. Terreno dello Stirpe in perfette condizioni. Presenti poco meno di 11mila spettatori, compresi i 540 tifosi del Cosenza sistemati nel settore ospiti.