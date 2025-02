Cosenza è l’ennesima umiliazione. Il Palermo vince 3 a 0, rossoblu a un passo dalla C

- Advertisement -

COSENZA – Il Marulla terreno di conquista anche per il Palermo, che non vinceva in trasferta addirittura dallo scorso 29 di settembre. I rosanero, con il minino sindacale, ne rifilano tre ad un Cosenza oramai nel baratro e ad un passo dalla serie C. La sintesi della gara e di tutta la stagione del Cosenza, sta nei primi 15 minuti del match. Tre clamorose occasioni fallite dai rossoblu e Palermo in goal al primo tiro in porta con la solita dormita difensiva. Nel secondo tempo il rigore in apertura trasformato da Brunori (tocco di mani di D’Orazio) chiude una gara che Pohjanpalo blinda con un sinistro preciso che batte Micai. Eppure le premesse sembravo diverse. Il Cosenza dei primi 20 minuti è sembrato quello di inizio stagione. Pressing alto, squadra aggressiva, manovra veloce ricerca del goal.

Peccato che nelle tre clamorose occasioni create, arrivate tutte nei primi 13′ minuti, Artistico non sia riuscito a concretizzarne neanche una. Nella prima, arrivata dopo 3′ minuti, spara addosso ad Audero in uscita. Nella seconda, con un colpo di testa ravvicinato, trova il miracolo del portiere che si ripete respingendo con i piedi la conclusione ravvicinata dell’attaccante servito da un colpo di testa di Gargiulo. Il Palermo, fino a quel momento avulso dal gioco, alla prima conclusione in porta trova la rete del vantaggio al minuto 30. Verre mette in mezzo in pallone sul quale si fionda Pierozzi che anticipa un distratto D’Orazio e insacca. Come un film troppe volte visto in questa stagione il Cosenza chiude il primo tempo sotto di un goal dopo aver giocato e creato occasioni. Nel secondo tempo il rigore di Brunore e il tris di Pohjanpalo chiudono un match che spinge sempre più il Cosenza verso la Serie C. Per il Cosenza, uscito tra i fischi dei tifosi, l’unica occasione del secondo tempo è in un legno colpito da Gargiulo sul finale. Al triplice fischio i tifosi della Curva Nord hanno girato le spalle alla squadra rientrata mestamente negli spogliatio.

Tre grandi occasioni goal per Artistico, il Palermo si salva

Pronti via e Artistico ha subito sui piedi il pallone dell’uno a zero. Charlys anticipa Ranocchia e offre all’attaccante del Cosenza un pallone d’oro: conclusione però addosso ad Audero che in uscita disperata riesce a deviare la conclusione. Il Palermo replica con un destro di Ranocchia che termina alta. Ma al 10′ è ancora il Cosenza ad andare vicinissimo al vantaggio. Artistico, ancora lui, colpisce di testa un cross dalla destra di Garritano trovando la respinta miracolosa di Audero, il numero 9 prova a ribadire in rete ma la sia conclusione esce di un nulla deviata da Magnani. In campo c’è una sola squadra e dopo un minuto Artistico ha sui piedi la terza occasione goal, ma ancora una volta ha in Audero un muro invalicabile: il portiere del Palermo respinge con i piedi con la conclusione ravvicinata.

Pierozzi anticipa D’Orazio. Palermo avanti alla prima occasione

Il Palermo soffre la verve di un Cosenza finalmente aggressivo e determinato ma alla mezzora esatta, alla prima vera occasione, i rosanero trovano il goal del vantaggio con Pierozzi, che raccoglie un cross dalla sinistra di Verre, anticipa D’Orazio e insacca alle spalle di Micai. L’ennesimo copione scritto e già visto in questa stagione con il Cosenza che inevitabilmente accusa il colpo della rete subita. La reazione de rossoblu è tutta in un destro di Charlys dalla distanza che termina altissimo. Si va al riposo sotto di un goal con un solo tiro in porta.

Brunori su rigore e Pohjanpalo: Il Palermo cala il tris

La ripresa riparte senza cambi e con il Cosenza costretto all’ennesima rimonta. Ma al 53′ il Var richiama il direttore di gara per un tocco di mani in area del Cosenza da parte di D’Orazio su cross di Brunori. L’arbitro va a rivedere le immagini e concede il calcio di rigore che lo stesso Brunori trasforma con un destro forte e centrale che spiazza Micai. Notte fonda per i rossoblu con Alvini che richiama un irriconoscibile D’Orazio per Ricci e Cimino per Ricciardi. Al 64′ il Palermo mette il sigillo alla gara con il terzo goal realizzato da Pohjanpalo che si inserisce in area sulla verticalizzazione di Verre e con un sinistro forte e preciso batte ancora Micai. Gara chiusa con gli ospiti che al 70′ sfiorano il poker ancora con Brunori, che raccoglie sotto porta un cross di Lund dopo una percussione, ma trova la grande parata do Micai che salva quasi sulla linea. Il Cosenza si vede solo al minuto 86′ con un colpo di testa di Gargiulo che colpisce il palo. Poi più nulla se non il triplice fischio.

COSENZA CALCIO (3-5-2): Micai, Hristov, Venturi, Caporale; Cimino (56′ Ricciardi), Charlys (74′ Rizzo Pinna), Gargiulo, D’Orazio (56′ Ricci), Garritano; Mazzocchi (82′ Fumagalli), Artistico (74′ Zilli)

Panchina: Vettorel, Martino, Fumagalli, Dalle Mura, Ciervo, Rizzo Pinna, Zilli, Kouan, Sgarbi, Ricci, Kourfalidis

Allenatore: Massimiliano Alvini

PALERMO FC (3-4-2-1): Audero; Baniya, Blin, Mangnani; Pierozzi (88′ Buttaro), Gomes, Ranocchia (83′ Segre), Lund; Verre (74′ Vasic), Brunori (74′ Le Douaron); Pohjanpalo (88′ Di Francesco)

Panchina: Desplanches, Sirigu, Segre, Insigne, Vasic, Di Francesco, Le Douaron, Buttaro

Allenatore: Alessio Dionisi

Arbitro: Signor Federico Dionisi di L’Aquila

Assistenti: Signori Alessio Berti di Prato ed Marco Emmanuele di Pisa

IV Uomo: Signor Gianluca Grasso di Ariano Irpino

SALA VAR: Var signor Daniele Minelli Varese, Avar signor Aleandro Di Paolo di Avezzano

Ammoniti: Pierozzi (P), Charlys (C), Brunori (P)

Espulsi:

Angoli: 11-2

Recupero: 1′ p.t. –

Note: Pomeriggio soleggiato e gradevole a Cosenza con un temperatura di circa 20 gradi. Terreno del Marulla in perfette condizioni in erba sintetica. Presenti poco più di 5mila spettatori con una trentina di tifosi del Palermo sistemati nel settore ospiti. Prima del fischio osservato un minuto di silenzio per commemora la morte di Francesco Occhiuto. Il capitano D’Orazio ha deposto un mazzo di fiori sotto al Curva Sud per ricordare la scomparsa di Salvatore Iaccino, storico ultras del Cosenza.