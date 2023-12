Cosenza, domani la sfida alla capolista Parma. Caserta “abbiamo tanta rabbia, pronti a una grande partita”

COSENZA – Domani al Marulla arriva la capolista Parma e per il Cosenza ci sarà da lottare con il coltello tra i denti per portare a casa un risultato positivo. Bisogna al più presto mettersi alle spalle un periodo nero fatto di 3 sconfitte consecutive che hanno messo in discussione anche il lavoro del tecnico Fabio Caserta che, in conferenza stampa, ha parlato del prossimo avversario e anche di quanto successo in settimana con le parole del direttore sportivo Gemmi.

“Io deluso più di tutti per il momento negativo”

“Le parole del direttore? Non c’era bisogno di sentirle in sala stampa – ha spiegato Caserta – perché io ogni giorno mi confronto con lui e con il Presidente. Rispetto all’obbiettivo iniziale per me non è cambiato niente. Sono rammaricato e deluso più di tutti voi e dei tifosi per il momento negativo che stiamo attraversando. Vedo che la mia sqaudra durante una partita incontra dei momenti di difficoltà e commette alcuni errori che pregiudicano il risultato. Mi fa rabbia perchè durante la settimana fa vedere qualcosa di diverso. In questa settimana non abbiamo pensato alle tre sconfitte ma solo a lavorare a testa bassa. Ci gira tutto contro, significa che manca qualcosa e dobbiamo analizzare tutti gli errori che stiamo commettendo e correggerli al più presto. Giusto criticare l’allenatore, perchè all’inizio questa squadra ha fatto vedere qualcosa di bello che adesso non vedono più”.

“Ci manca cattiveria sotto porta, ma ce la giochiamo con tutti”

“La squadra fa fatica sulle seconde palle e le cose migliori le ha fatte vedere proponendo azioni offensive, con le nostre giocate e proponendo gioco. Ci manca la giusta cattiveria sotto porta e abbiamo sempre cercato di imporre il nostro gioco sia in casa che fuori casa. Poi trovi la partita con la sqaudra che si chiude e riparte in contropiede. A prescindere dal sistema di gioco non dobbiamo perdere la nostra natura di giocare al calcio.

“Con il Parma partita difficilissima “serve rabbia e cattiveria”

“La sconfitta di Catanzaro ha influito sui risultati, sull’aspetto mentale e morale. perchè con un successo potevi pensare a qualcosa di diverso, ora invece vedi che la classifica si è accorciata. Nell’arco di un campionato tutte le squadre attraversano momenti negativi. Forse solo il Parma è l’unica che non sta incontrando difficoltà. E domani affronteremo una squadra costruita per il salto di categoria”.

“I numeri parlano per loro: lavorano con lo stesso allenatore da due anni, si sono rinforzati, non mollano mai e la gara con il Paleremo ne è la dimostrazione, sono forti singolarmente e come collettivo e per questo sarà una partita difficilissima. Ma per questo sono convinto che la sqaudra farà una grande partita. Il mio dispiacere più grande è vedere come si allenano in settimana. Dobbiamo curare ogni più piccolo particolare. Cambio di modulo? Abbiamo lavorato su diverse soluzioni perchè tra assenze e squalifiche abbiamo delle defezioni soprattutto gli esterni visti gli infortuni di Marras e Canotto”.