Cosenza, domani il secondo test amichevole. Alle 18 la sfida contro l’Arezzo

COSENZA – Il Cosenza scenderà in campo domani pomeriggio, mercoledì 26 luglio, per il secondo test amichevole di questa preparazione estiva. Sul prato del Campo Comunale “Carlo Degli Esposti” di Bastia Umbra i rossoblù di Fabio Caserta affronteranno l’Arezzo, formazione militante in Serie C. Il fischio d’inizio alle ore 18:00. L’organizzazione della gara sarà a cura della società A.C.D. Bastia Umbra e il costo del tagliando (acquistabile sul posto) per assistere alla gara è di 5 euro.

