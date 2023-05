Cosenza Corse ancora protagonista nel CIVM e allo Slalom Regionale

COSENZA – Continua a incamerare successi la Cosenza Corse che anche nelle ultime performance motoristiche è riuscita a piazzare diversi piloti nei posti che contano delle classifiche di categoria. A cominciare dalla 2ª tappa del CIVM – Campionato Italiano Velocità Montagna – la Sarnano-Sassoleto Trofeo Scarfiotti, dove nel gruppo Racing Start 1400 il veloce Attilio Paese è riuscito a salire sul gradino più alto del podio con una prova pulita e senza sbavature. Prova incoraggiante, nonostante i tanti problemi tecnici per Antonio Aquila nella RS 1600 che ha chiuso al settimo posto.

Sfiora il successo nella Racing Start Plus 1600 Eusebio Arduino che per soli 51 millesimi porta a casa la piazza d’onore così come Antonio Miniaci nel gruppo storiche alla guida di una Peugeot 205.

Campionato Regionale Slalom 2023

Non solo CIVM per la scuderia cosentina. Infatti domenica 21 sarà impegnata nella 2ª Challenge Slalom Calabria 2023. Occhi puntati sui fratelli Mario e Ivan Fava che si candidano ad un ruolo da protagonista. Alla guida rispettivamente di una Fiat 127 Turismo 1000 Gruppo Autostoriche e di una Fiat 127 Turismo Preparato 1150 dopo il successo ottenuto nella gara di Amendolara puntano i fari sul tracciato di Bagnara Calabra con il chiaro obiettivo di aggiudicarsi la gara e incamerare punti utili per scalare posizioni nella speciale classifica del Challenge Slalom Calabria.