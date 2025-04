Cosenza, contro il Bari l’ultima disperata (e forse inutile) chiamata. Da stasera squadra in ritiro

- Advertisement -

COSENZA – Un successo potrebbe anche non bastare. Il Cosenza, tornato dalla sfida contro la Salernitana con le ossa rotte e con un piede e mezzo in Serie C, si prepara alla sfida di giovedì contro il Bari. Poche, anzi pochissime le speranze di riuscire ad agguantare i play-out per la sqaudra di Alvini, chiamata comunque a chiudere dignitosamente uno dei peggiori campionati di Serie B della sua storia con una frattura insanabile tra la tifoseria e il patron Guarascio, additato come il vero responsabile del disastro sportivo del Cosenza e da mesi chiuso nel silenzio.

Cosenza: la sfida di giovedì potrebbe sancire l’addio alla Serie B

Giovedì potrebbe arrivare la matematica a certificare il ritorno nella terza serie italiana dopo sette stagioni travagliate, vissute in perenne sofferenza e quasi sempre nella parte basa della classifica tra salvezze risicate, ottenute con due vittorie tramite play-out e mezzi miracoli sportivi come quello di Occhiuti nel post lockdown.

Quest’anno, complice anche la penalizzazione di 4 punti (confermata anche dal TAR), i primi scricchiolii societari, l’addio del DG Ursino dopo 6 mesi di silenzi, una squadra con evidenti limiti tecnici e costruita da un DS che si è dimostrato non all’altezza, che nel mercato di riparazione non è riuscita rinforzarsi e fare ciò che invece era riuscito nelle scorse stagioni, il Cosenza è precipitato sul fondo della classifica con un ultimo posto a certificare il disastro sportivo e societario in un campionato mai come questa volta assolutamente livellato verso il basso. Dirompente è esplosa Guarascio, presente anche a Salerno,

Squadra in ritiro da stasera

Nel frattempo la squadra è tornata al lavoro con una doppia seduta. Stamattina i rossoblù sono stati impegnati in palestra per esercizi di forza e attivazione. Nella sessione pomeridiana, dopo la fase di attivazione, il gruppo ha svolto un esercizio tecnico e una partita a numeri ridotti. Il programma prevede una seduta pomeriggio. Infine, come comunicato dalla società la squadra sarà in ritiro da questa sera fino alla gara di giovedì con il Bari.