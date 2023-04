Cosenza-Cittadella, serve la bolgia del Marulla. Per la sfida di sabato curve a 5 euro

COSENZA – Cosenza-Cittadella è una sfida importantissima e quasi determinate per il cammino dei lupi in questo finale di stagione. I rossoblu sabato affronteranno al Marulla i veneti (che hanno lo stesso punteggio in classifica) in quello che sarà un vero e proprio scontro salvezza. Reduci da 4 risultati utili consecutivi, e dal pareggio di Palermo, i ragazzi di mister Viali vanno a caccia del successo che consentirebbe, per la prima volta dopo diversi mesi, di lasciare la zona play-out.

Per questo servirà tutto il calore e l’appoggio dei tifosi che sabato dovrebbero tornare a gremire in gran numero le tribune del Marulla per spingere la squadra nell’ennesimo miracolo sportivo. I tifosi del Cosenza hanno dimostrato, nonostante le sacrosante contestazioni contro il patron Guarascio, di essere sempre e comunque il 12 uomo in campo, tanto in casa quanto in trasferta.

Cosenza-Cittadella: Curva Nord e Sud a 5 euro

E in vista dell’importante sfida del Marulla di sabato pomeriggio, la società ha confermato, per la terza gara casalinga consecutiva, la riduzione dei prezzi per i tagliandi di Curva Sud e Curva Nord. Il costo sarà di 5 euro come avvenuto nelle ultime gare interne contro la Spal e con il Pisa. La prevendita dei tagliandi, per tutti i settori, inizierà oggi pomeriggio.

Questo il comunicato della Società ” Il Cosenza Calcio comunica che sarà attiva dalle ore 16:00 di domani, mercoledì 12 aprile 2023, la prevendita per la gara Cosenza – Cittadella, valida per la trentatreesima giornata del Campionato Serie BKT 2022/2023, in programma allo Stadio “San Vito – Gigi Marulla” alle ore 14:00 di sabato 15 aprile 2023.

Il Cosenza Calcio informa che anche per questa gara il prezzo dei tagliandi delle Curve è fissato a 5,00 euro.

Ogni utilizzatore dovrà presentarsi all’ingresso con:

1) Stampa del titolo cartaceo

2) Documento d’identità valido (non sono utili le patenti prive di indicazione della residenza).

Di seguito gli orari d’apertura degli Store, gli indirizzi dei punti vendita esterni e il costo dei tagliandi per settore. Ricordiamo, inoltre, che i tagliandi possono essere acquistati anche tramite il circuito online Viva Ticket.

BOTTEGHINI Stadio San Vito – “Gigi Marulla”

Mercoledì 12 aprile 16:00-19:00

Da giovedì 13 aprile a venerdì 14 aprile 10:00 – 13:00 / 16:00 – 19:00

(Curva Nord “Catena”)

Sabato 15 aprile 10:00- 14:45 (Curva Nord “Catena” – Curva Sud “Bergamini”)

STORE Via Arabia

Mercoledì 12 aprile 16:00-20:00

Da Giovedì 13 aprile a venerdì 14 aprile 10:00 – 13:00 / 16:00 – 20:00

Sabato 15 aprile 10:00 – 14:00

Per tutti gli altri punti vendita esterni questo l’elenco.