Cosenza-Cittadella finisce 1 a 1. All’acuto iniziale di D’Urso replica Antonucci

COSENZA – Arriva il quinto risultato utile consecutivo. Cosenza-Cittadella finisce 1 a 1, ma il pari maturato questo pomeriggio al Marulla, contro un ottimo e coriaceo Cittadella, non aiuta molto la squadra di Viali ad uscire dalla zona play-out, e con due insidiosissime trasferte dietro l’angolo (Perugia e Brescia) che con molta probabilità decideranno il destino dei ragazzi di Viali.

I rossoblu, complici anche le assenze a centrocampo di Florenzi e Brescianini, sono apparsi poco brillanti, nonostante il vantaggio iniziale arrivato al 12′ e siglato dall’ex D’Urso bravo a concretizzare con un destro al volo l’assist perfetto di Marras. Ma proprio quando la gara sembra mettersi bene arriva il pareggio di Antonucci al 27, che raccoglie un filtrante di Vita e batte in diagonale Micai, sorpreso anche dalla deviazione di Calò.

Nel secondo tempo, fatta eccezione per una conclusione alta in apertura di Nasti, il Cosenza scompare da campo e soffre le incursioni del Cittadella che si rende pericoloso due volte con il solito Antonucci. In entrambe le occasioni è decisivo Micai che ci mette una pezza.

Cosenza-Cittadella le scelte di Viali

Scelte obbligate per Viali che deve fare di necessità virtù per 4 assenze pesanti. In difesa sono out per infortunio Rigione e Vaisanen, a centrocampo per squalifica Florenzi e Brescianini. Il tecnico si affida in difesa alla coppia Meroni-Venturi, con il rientrante D’Orazio che torna a sinistra e Martino sulla corsia di destra. A Centrocampo agiscono Voca, Calò e D’Urso. Il tridente è formato da Marras, Zilli e Nasti.

Un match fondamentale tra due squadre che lontano strenuamente per uscire dalla zona rossa. All’andata finì 1 a 1, con le reti di Antonucci per i veneti nel primo tempo e di Brignola al minuto 81′. Pronti via e Cittadella in pressione con tre angoli consecutivi e una girata (debole) di Antonucci bloccata da Micai. Il Cosenza replica al minuto 7 con un contropiede velocissimo e l’incursione di D’Urso stoppata però dall’assistenza per fuorigioco.

La sblocca l’ex D’Urso, pari di Antonucci

Al 12 il Cosenza sblocca la gara. Gran pallone recuperato da Nasti che si libera di tre avversari, scambio con D’Orazio che sventaglia per Marras. Il cross sul secondo palo è un cioccolatino per l’accorrente D’urso che con il piattone scaraventa sotto la traversa e poi fa ad esultare sotto la Cirva Sud. Per l’ex calciatore del Cittadella è la terza rete stagionale. Al 19′, sul terzo angolo battuto dai rossoblu, girata in area di D’Orazio che impegna Kastrati. Ma nel momento forse migliore del Cosenza il Cittadella agguanta il pari al 27′ con un gran goal di Antonucci. Gran palone di Vita per l’attaccante di proprietà della Roma che calcia al volo, la deviazione di Calò è però determinate per deviare la traiettoria del pallone si insacca sul secondo palo.

La gara vive poi una decina di minuti di stanca, con il Cosenza che prova riorganizzarsi e manovrare, ma trova ovviamente più difficoltà a creare pericoli, perchè il Cittadella chiude tutti gli spazi pronto a colpire di rimessa. Al 39′ conclusione al volo di Crociata che non inquadra la porta. Poi più nulla fino al duplice fischio che manda le due squadre al riposo.

Secondo tempo, dentro Finotto

La ripresa si apre con il primo cambio del Cosenza e l’ingresso in campo di Finotto al posto di Zilli e con un Cosenza più aggressivo. Al 48′ D’Urso verticalizza per Nasti che arriva al limite e conclude di sinistro alto sopra la traversa, con Marras tutto libero dalla parte opposta. Un minuto dopo incursione in area di D’Orzio ma il suo cross rasoterra viene intercettato dalla difesa del Cittadella che si salva.

Ancora Antonucci, Micai si salva in angolo

Mentre il Marulla inizia a piovere al 62′ entra anche Cortinovis al posto dell’autore del vantaggio D’Urso. Ma un minuto dopo è il Cittadella ad andare vicino al vantaggio con una conclusione dal limite del solito Antonucci. La deviazione di Calò per poco non inganna Miacai che con un colpo di reni riesce a deviare in angolo. La gara vive il suo momento cruciale con il Cosenza che continua a faticare nel rendersi pericoloso, mentre i veneti provano ad approfittare degli spazi che la squadra di Viali lascia.

Ospiti ancora pericolosi. Cosenza-cittadella termina 1 a 1

Al 75′ pericolosissima punizione dal limite per il Cittadella deviata dalla barriera. L’emergenza di Viali si acuisce all’82’ quando si fa male anche Venturi. In campo Rispoli con D’Orazio che viene adattato come centrale. Il Cittadella prova ad approfittarne ancora con Antonucci, che si fionda su un pallone in area e chiama alla deviazione in angolo Micai. In pratica è l’ultima occasione della gara che si chiude dopo 6′ di recupero con un pareggio che lascia tutto invariato anche in considerazione dei risultati delle altre squdre.

COSENZA CALCIO (4-3-2-1): Micai; D’Orazio, Venturi (83′ Rispoli), Meroni, Martino; Voca (75′ Kornvig), Calò, D’Urso (62′ Cortinovis); Marras, Zilli (46′ Finotto); Nasti (75′ Delic)

Panchina: Lai, Marson, Rispoli, Kornvig, Salihamidzic, FInotto, Agostinelli, Delic, Cimino, Arioli, Prestianni, Cortinovis

Allenatore: William Viali

AS CITTADELLA (4-3-1-2): Kastrati, Frare, Perticone, Salvi, Giraudo (72′ Donnarumma); Vita, Pavan (87′ Carriero), Branca; Crociata (72′ Ambrosino); Maistrello (57′ Magrassi), Antonucci

Panchina: Maniero, Felicioli, Del Fabro, Embalo, Donnarumma, Mattioli, Carriero, Mastrantonio, Lores Varela, Ambrosino, Danzi, Magrassi

Allenatore: Edoardo Gorini

Arbitro: Signor Daniele Doveri di Roma 1

Assistenti: Signori Christian Rossi di La Spezia e Daisuke Emannuele Yoshikawa di Roma 1

IV uomo: Signor Giuseppe Vergano di Bari

SALA VAR: Signori Marco Piccinni di Forlì e Daniele Paterna di Teramo

Ammoniti: Giraudo (Cit), D’Orazio (Cos), Magrassi (Cit)

Espulsi:

Angoli: 3-8

Recupero: 1′ p.t. – 6′ s.t.

Note: Pomeriggio nuvoloso con scrosci di pioggia a Cosenza con una temperatura di circa 15 gradi. Terreno del Marulla in perfette condizioni. Presenti 7.177 spettatori (1.455 abbonati+5.722 paganti) per un Incasso di € 19.467 (esclusa quota abbonati). Presenti 11 tifosi del Cittadella sistemati nel settore ospiti.

Cosenza-Cittadella: le foto del match a cura di Francesco Donato