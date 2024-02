Cosenza, che colpaccio! Estro, talento e fiuto del goal: ufficiale Mirko Antonucci

COSENZA – Doveva essere il colpo di mercato per rilanciare lo Spezia dopo la retrocessione (la squadra ligure lo aveva prelevato a titolo definitivo dal Cittadella per 1 milione e 700 mila euro con un triennale), proverà invece a spingere il Cosenza in questa seconda parte di campionato a qualcosa magari in più della salvezza.

Il DS Gemmi, dopo aver provato con il Bari a portare in rossoblu Aramu, piazza il colpaccio di mercato portando a Cosenza Mirko Antonucci che lascia (temporaneamente lo Spezia). Un prestito secco fino a giugno. Giallorosso di nascita e di crescita, sin dai primi calci con la squadra della sua città, Mirko Antonucci è esploso lo scorso anno con la maglia del Cittadella dove ha realizzato 11 reti in 37 gare. Sulle tracce del calciatore diverse squadre di Serie B, comprese Reggiana e Modena. Si attende solo l’ufficialità… ma sui social del Cosenza c’è più di una certezza.

Mirko Antonucci ha esordito in prima squadra con la Roma ad appena 18 anni, ha giocato anche in prestito al Pescara, trascinando gli abruzzesi fino alla semifinale Play-off di Serie B. Esperienze anche in Portogallo tra le file del Vitòria Setubal e alla Salernitana nel campionato cadetto 2020/2021 ottenendo la promozione in Serie A. Ma è al Cittadella che esplode totalizzando ben 76 presenze totali condite da 14 reti e 9 assist. Adesso la maglia del Cosenza!

Questo il comunicato del Cosenza ” La Società Cosenza Calcio comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Mirko Antonucci, proveniente dallo Spezia Calcio, con la formula del trasferimento a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2024. Il centrocampista offensivo classe 1999 in questa stagione ha disputato con la squadra ligure 20 gare siglando due reti. Cresciuto nelle giovanili della Roma, squadra della sua città, ha fatto il suo esordio in prima squadra ad appena 18 anni. Nella stagione 2018/2019 in prestito al Pescara, con 21 presenze totali, è stato protagonista nella squadra giunta alla semifinale Play-off di Serie B. Dopo le esperienze nella massima serie portoghese con il Vitòria Setubal e con la Salernitana nella Serie B, 20/21 conclusa con la promozione in A, nelle due ultime stagioni trascorse al Cittadella ha totalizzato 76 presenze totali con 14 reti e 9 assist.

Giocatore dall’altissimo tasso tecnico, Antonucci vanta anche una presenza in Champions League, nella semifinale del 2018 vinta dalla Roma per 4-2 contro il Liverpool e due presenze in Europa League, oltre che diverse convocazioni nelle selezioni azzurre giovanili . Diamo il benvenuto in rossoblù a Mirko!”