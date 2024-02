COSENZA – Mentre è iniziata la settimana che porterà al derby di Calabria tra Cosenza e Catanzaro, per i rossoblu c’è una gara importante da giocare domani sera nel turno infrasettimanale di Serie B. Tutino e compagni saranno ospiti della capolista Parma in match che la squadra di Caserta proverà a superare indenne, provando a dimenticare velocemente la sconfitta di venerdì sera contro la Sampdoria, che ha rovinato la festa agli oltre 15mila tifosi presenti al Marulla e interrotto la ricorsa alla zona play-off.

Cosenza-Catanzaro: già venduti 4mila biglietti

Ed a proposito di tifosi, è inizia la febbre del derby e la caccia al biglietto per l’attesa sfida contro il Catanzaro in programma domenica al Marulla. Facile prevedere il tutto esaurito anche perchè in poco più di due ore dall’apertura alla vendita dei biglietti sono stati già venduti 3.900 biglietti. La società ha comunicato che per la gara di domencia è stata indetta la “Giornata Rossoblù”, pertanto non saranno validi gli abbonamenti (evento non compreso). Gli abbonati godranno di un diritto di prelazione, finalizzato all’acquisto di un tagliando valido per il posto indicato nell’abbonamento, da sfruttare entro le ore 20:00 di giovedì 29 febbraio.

Settore ospiti, si attende la determinazione del GOS

Considerata l’eccezionalità della gara il numero di accrediti a disposizione per tesserati FIGC, AIA-FIGC, LND sarà limitata. Saranno esclusivamente concessi accrediti alle società di Serie A e Serie B fino ad esaurimento della quota prestabilita .Per quanto riguarda il settore ospiti, la prevendita destinata ai tifosi del Catanzaro avrà inizio in seguito alla riunione del Gos.