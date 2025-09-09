HomeSport

Cosenza-Catania, da domani la prevendita. Trasferta vietata ai residenti della provincia Etnea

Settore ospiti chiusi per il divieto ai tifosi del Catania. La tribuna B da 16 a 14 euro mentre in tutti i settori ingresso gratuito ai ragazzi fino a 6 anni

Sport
Scritto da Sport
Stima lettura: Less than 1 minuti
- Advertisement -

COSENZA – Sarà attiva da domattina, dalle ore 10.00, online su VivaTickets e presso lo Store di Corso Mazzini, la prevendita dei biglietti per la gara Cosenza-Catania, valevole per la quarta giornata della Serie C in programma Domenica 14 settembre 2025, alle ore 15.00, allo stadio “San Vito-Marulla”.

Cosenza-Catania: prosegue la protesta dei tifosi

Anche per la gara contro il Catania si prevede un Marulla vuoto. Continua, infatti, la protesta dei tifosi e dei gruppi ultras che da tempo hanno annunciato la loro assenza durante le partite casalinghe. Inoltre, è stato disposto il divieto di vendita in tutti i settori, per i residenti nella provincia di Catania e il settore ospiti resterà chiuso.

Anche le due Curve del Marulla resteranno chiuse mentre per quanto riguarda i prezzi, rispetto alla gara contro la Salernitana c’è una novità: il costo della Tribuna B scende da 16 a 14 euro. Inoltre in tutti i settori ingresso gratuito ai ragazzi fino a 6 anni.

TRIBUNA B  14 euro (*Ridotto lupacchiotto 5 euro). TRIBUNA A – 25 euro (*Ridotto lupacchiotto 5 euro), TRIBUNA BRUNO SUD 30 euro (Ridotto lupacchiotto 10 euro, Donne. Over65, 16-18 anni, universitari, forze dell’ordine – euro 25 euro),  TRIBUNA BLU 50 euro (Ridotto lupacchiotto – 15 euro).

- Pubblicità sky-

Ultimi Articoli

virus_sinciziale_neonati

Asp Cosenza: al via dal 1° ottobre il vaccino anti-virus sinciziale per la tutela...

Area Urbana
COSENZA - "Il  Presidente della Società Italiana di Neonatologia (SIN) Regione Calabria,  Dr. Gianfranco Scarpelli, esprime un sentito ringraziamento all’ On. Roberto Occhiuto per...
l'avv.ta Annamaria Bernardini De Pace

Siti sessisti: avv. Bernardini de Pace, «avanti con una class action, chiederemo risarcimenti»

Italia
MILANO - Una battaglia legale per restituire dignità, rispetto e giustizia alle donne vittime di una delle forme più subdole e devastanti di violenza...
Francesco_Nikolas_Chiara_Pino-Insegno

Nikolas, Chiara e Francesco: tre cosentini nel programma di ‘Reazione a Catena’

Provincia
COSENZA - Bisignano e San Fili si preparano a fare il tifo. Nikolas Puterio e Chiara Servidio, entrambi di Bisignano (CS), insieme a Francesco...
sagra della patata della sila igp

Celico: successo per la 24ª edizione della Sagra della Patata della Sila di Lagarò...

Provincia
CELICO - La Sagra della Patata della Sila di Lagarò Lupinacci 2025, giunta alla sua 24ma edizione si conferma uno degli appuntamenti enogastronomici più...
psicologi-a-scuola

Un adolescente su due in difficoltà: in Calabria al via sportelli di ascolto nelle...

Calabria
LAMEZIA TERME (CZ) - Con l'avvio dell'anno scolastico parte il nuovo progetto di prevenzione del disagio giovanile e delle difficoltà di inserimento dedicato agli...

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Correlati

Carica altri

Categorie

Calabria37279Area Urbana22397Provincia19876Italia8029Sport3865Tirreno2940Università1462
-->
Sport
Altri Articoli di Sport

Leggi ancora

Torneo memorial albanese san lucido
Sport

A San Lucido il “Memorial Dario Albanese”: quattro giorni di sport,...

SAN LUCIDO (CS) – Si è concluso con un bilancio straordinariamente positivo il Torneo Memorial “Dario Albanese”, che si è svolto dal 4 al...
Langella
Sport

Cosenza, calciomercato chiuso: arriva solo Langella. Ceduto Gargiulo, resta lo “scontento”...

MILANO - Come avvenuto nell'ultimo mercato di riparazione di gennaio, il Cosenza chiude l'ultima giornata della sessione estiva del calciomercato allo Sheraton di Milano...
Andre Rizzo Pinna
Sport

Cosenza Calcio, Rizzo Pinna va all’Ascoli: ceduto in prestito con diritto...

COSENZA - Il centrocampista Andrea Rizzo Pinna saluta il Cosenza e si accasa (sempre in serie C) ad Ascoli. A dare notizia dell'ufficialità dell'operazione...
Sport

Il Cosenza «Curve chiuse? Nessun affronto ai tifosi». E pensa a...

COSENZA - Un clima di polemiche roventi e di aria pesantissima accompagna la vigilia di Cosenza-Salernitana. Un partita che fino a poco tempo fa...
Sport

Curve chiuse, prezzi esagerati, tifosi in protesta. E il Cosenza invita...

COSENZA - Succede anche questo ed ha tutta l'idea di essere un muro contro muro con i tifosi. In un momento di caos e...
Curva Nord Catena Cosenza
Sport

Cosenza-Salernitana, dalle 16:00 la prevendita dei biglietti. Curve Nord e Sud...

COSENZA - Dalle ore 16.00 di oggi, online su VivaTickets o presso lo Store di Corso Mazzini, apre la prevendita dei biglietti per la...
Carica altri

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA