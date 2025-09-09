Cosenza-Catania, da domani la prevendita. Trasferta vietata ai residenti della provincia Etnea

- Advertisement -

COSENZA – Sarà attiva da domattina, dalle ore 10.00, online su VivaTickets e presso lo Store di Corso Mazzini, la prevendita dei biglietti per la gara Cosenza-Catania, valevole per la quarta giornata della Serie C in programma Domenica 14 settembre 2025, alle ore 15.00, allo stadio “San Vito-Marulla”.

Cosenza-Catania: prosegue la protesta dei tifosi

Anche per la gara contro il Catania si prevede un Marulla vuoto. Continua, infatti, la protesta dei tifosi e dei gruppi ultras che da tempo hanno annunciato la loro assenza durante le partite casalinghe. Inoltre, è stato disposto il divieto di vendita in tutti i settori, per i residenti nella provincia di Catania e il settore ospiti resterà chiuso.

Anche le due Curve del Marulla resteranno chiuse mentre per quanto riguarda i prezzi, rispetto alla gara contro la Salernitana c’è una novità: il costo della Tribuna B scende da 16 a 14 euro. Inoltre in tutti i settori ingresso gratuito ai ragazzi fino a 6 anni.

TRIBUNA B 14 euro (*Ridotto lupacchiotto 5 euro). TRIBUNA A – 25 euro (*Ridotto lupacchiotto 5 euro), TRIBUNA BRUNO SUD 30 euro (Ridotto lupacchiotto 10 euro, Donne. Over65, 16-18 anni, universitari, forze dell’ordine – euro 25 euro), TRIBUNA BLU 50 euro (Ridotto lupacchiotto – 15 euro).